https://sputnik-georgia.ru/20220202/stroitelnye-kompanii-obyazhut-predstavlyat-na-utverzhdenie-proekty-ozeleneniya-264059326.html
Строительные компании обяжут представлять на утверждение проекты озеленения
Строительные компании обяжут представлять на утверждение проекты озеленения
В парламенте подготовлен законопроект "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии" 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T07:32+0400
2022-02-02T07:32+0400
2022-02-02T07:32+0400
новости
грузия
парламент грузии
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23618/32/236183287_0:150:1501:994_1920x0_80_0_0_c95fa1e3fc18ada42a2256b392043374.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представление проекта обустройства зеленых пространств на территории строительства станет обязательной процедурой, сообщается на сайте парламента Грузии.Данное нововведение предусмотрено законопроектом "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии", который сегодня был рассмотрен Комитетом регионального развития и самоуправления, и одобрен для предоставления парламенту в первом чтении.В Кодекс включено определение проекта благоустройства, включающее в себя проект благоустройства территории строительства, который застройщик и строительный подрядчик в целом должны будут предъявить на этапе представления детального плана застройки.Первый этап озеленения склонов Мтацминда обойдется в 4,5 млн долларов >>По словам докладчика, председателя парламентского комитета по окружающей среде и природным ресурсам Майя Битадзе, аналогичное изменение было внесено в законодательство города Тбилиси три года назад, в рамках которого возникла необходимость введения подробного описания и схемы использования, так называемого коэффициента озеленения (К-3).Если раньше под коэффициентом К-3 подразумевалось свободное пространство, которое в основном использовалось под парковку, то сегодня это пространство уже подразумевает представление дендрологического проекта с дальнейшим уходом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23618/32/236183287_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_a7da7fa209fb676f1b6fd2fa683b1642.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, экология
Строительные компании обяжут представлять на утверждение проекты озеленения
В парламенте подготовлен законопроект "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии"
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представление проекта обустройства зеленых пространств на территории строительства станет обязательной процедурой, сообщается на сайте парламента Грузии.
Данное нововведение предусмотрено законопроектом "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии", который сегодня был рассмотрен Комитетом регионального развития и самоуправления, и одобрен для предоставления парламенту в первом чтении.
В Кодекс включено определение проекта благоустройства, включающее в себя проект благоустройства территории строительства, который застройщик и строительный подрядчик в целом должны будут предъявить на этапе представления детального плана застройки.
По словам докладчика, председателя парламентского комитета по окружающей среде и природным ресурсам Майя Битадзе, аналогичное изменение было внесено в законодательство города Тбилиси три года назад, в рамках которого возникла необходимость введения подробного описания и схемы использования, так называемого коэффициента озеленения (К-3).
Если раньше под коэффициентом К-3 подразумевалось свободное пространство, которое в основном использовалось под парковку, то сегодня это пространство уже подразумевает представление дендрологического проекта с дальнейшим уходом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.