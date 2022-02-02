https://sputnik-georgia.ru/20220202/stroitelnye-kompanii-obyazhut-predstavlyat-na-utverzhdenie-proekty-ozeleneniya-264059326.html

Строительные компании обяжут представлять на утверждение проекты озеленения

Строительные компании обяжут представлять на утверждение проекты озеленения

В парламенте подготовлен законопроект "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии" 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T07:32+0400

2022-02-02T07:32+0400

2022-02-02T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Представление проекта обустройства зеленых пространств на территории строительства станет обязательной процедурой, сообщается на сайте парламента Грузии.Данное нововведение предусмотрено законопроектом "О внесении изменений в Кодекс территориального планирования, архитектуры и строительной деятельности Грузии", который сегодня был рассмотрен Комитетом регионального развития и самоуправления, и одобрен для предоставления парламенту в первом чтении.В Кодекс включено определение проекта благоустройства, включающее в себя проект благоустройства территории строительства, который застройщик и строительный подрядчик в целом должны будут предъявить на этапе представления детального плана застройки.Первый этап озеленения склонов Мтацминда обойдется в 4,5 млн долларов >>По словам докладчика, председателя парламентского комитета по окружающей среде и природным ресурсам Майя Битадзе, аналогичное изменение было внесено в законодательство города Тбилиси три года назад, в рамках которого возникла необходимость введения подробного описания и схемы использования, так называемого коэффициента озеленения (К-3).Если раньше под коэффициентом К-3 подразумевалось свободное пространство, которое в основном использовалось под парковку, то сегодня это пространство уже подразумевает представление дендрологического проекта с дальнейшим уходом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, экология