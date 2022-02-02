https://sputnik-georgia.ru/20220202/tsska---anadolu-efes-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-264066936.html

ЦСКА - "Анадолу Эфес": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА - "Анадолу Эфес": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и "Анадолу Эфес" 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T09:36+0400

2022-02-02T09:36+0400

2022-02-02T09:36+0400

спорт

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евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках XXIV тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своем паркете примет стамбульский "Анадолу Эфес". Российский клуб уверенно держится в зоне плей-офф, занимая пятое место, а вот турки никак не могут застолбить за собой позицию в заветной восьмерке. На данный момент подопечные Эргина Атамана располагаются на девятом месте.К предстоящей игре "армейцы" подходят после двух побед подряд. В Единой Лиге ВТБ команда Итудиса более чем уверенно разобралась с "Калевом" (104:62), а в Евролиге на выезде обыграла казанский УНИКС (86:75).В матче против УНИКС "красно-синие" достаточно долго входили в игру, из-за чего на перерыв команды ушли с равными шансами на успех. Во второй половине ЦСКА заметно прибавил, перехватил инициативу, а Алексей Швед сумел набрать 27 очков.Что касается "Анадолу", то стамбульцы продолжают свой российский вояж. Несколько дней назад "Эфес" гостил в Санкт-Петербурге, но ничего не смог противопоставить "Зениту" (67:76). В первой половине гости еще держались, но полностью провалили третий игровой отрезок и догнать хозяев уже не смогли.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, предлагая за победу "армейцев" коэффициент 1,73 (против 2,3 у "Анадолу"). Кстати, матч первого круга получился очень зрелищным и завершился победой ЦСКА со счетом 100:96.Если посмотреть на статистику очного противостояния клубов, то в последних шести матчах соперники показывали достаточно веселый баскетбол, преодолевая отметку в 160 набранных очков. Не стану делать прогноз на результат, но предположу, что команды сыграют в свой традиционный баскетбол, где атака окажется сильнее защиты.Ставка: команды наберут больше 159.5 очков за 1,72.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, в мире, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч