https://sputnik-georgia.ru/20220202/uchenye-vyyavili-polzu-alkogolya-dlya-pozhilykh-lyudey-264049837.html

Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей

Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей

Немаловажный факт: качество и количество алкоголя имеет большое значение, напоминают медики

2022-02-02T06:30+0400

2022-02-02T06:30+0400

2022-02-02T06:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье пожилых людей, к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Так, алкоголь положительно влияет на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает общую смертность от разных причин.Как выяснилось, больше подвержены заболеваниям сердца пожилые люди, которые не употребляют алкоголя.Ученые также выявили, что человеческий мозг лучше начинает функционировать после одной-двух порций алкоголя, который повышает мозговую активность у пожилых людей и защищает их от потери памяти.Качество и количество алкоголя имеет важное значение. Мужчинам старше 65 лет ученые рекомендуют употреблять в сутки не более двух порций алкоголя, а женщинам – не более одной. Одна порция – это бокал вина, банка пива, шот виски или другого крепкого напитка.В то же время ученые предупреждают, что не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья, поэтому пожилым людям с хроническими заболеваниями потреблять спиртное нежелательно.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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общество, новости, здоровье, алкоголь, советы врачей, справки