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https://sputnik-georgia.ru/20220202/uchenye-vyyavili-polzu-alkogolya-dlya-pozhilykh-lyudey-264049837.html
Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей
Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей
Немаловажный факт: качество и количество алкоголя имеет большое значение, напоминают медики
2022-02-02T06:30+0400
2022-02-02T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье пожилых людей, к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Так, алкоголь положительно влияет на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает общую смертность от разных причин.Как выяснилось, больше подвержены заболеваниям сердца пожилые люди, которые не употребляют алкоголя.Ученые также выявили, что человеческий мозг лучше начинает функционировать после одной-двух порций алкоголя, который повышает мозговую активность у пожилых людей и защищает их от потери памяти.Качество и количество алкоголя имеет важное значение. Мужчинам старше 65 лет ученые рекомендуют употреблять в сутки не более двух порций алкоголя, а женщинам – не более одной. Одна порция – это бокал вина, банка пива, шот виски или другого крепкого напитка.В то же время ученые предупреждают, что не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья, поэтому пожилым людям с хроническими заболеваниями потреблять спиртное нежелательно.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, здоровье, алкоголь, советы врачей, справки

Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей

06:30 02.02.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliБокалы с вином
Бокалы с вином - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
Все материалы
Немаловажный факт: качество и количество алкоголя имеет большое значение, напоминают медики
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье пожилых людей, к такому выводу пришли ученые в результате исследований.
Так, алкоголь положительно влияет на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает общую смертность от разных причин.
Как выяснилось, больше подвержены заболеваниям сердца пожилые люди, которые не употребляют алкоголя.
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELIВино из саперави
Вино из саперави - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
Вино из саперави
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Ученые также выявили, что человеческий мозг лучше начинает функционировать после одной-двух порций алкоголя, который повышает мозговую активность у пожилых людей и защищает их от потери памяти.
Качество и количество алкоголя имеет важное значение. Мужчинам старше 65 лет ученые рекомендуют употреблять в сутки не более двух порций алкоголя, а женщинам – не более одной. Одна порция – это бокал вина, банка пива, шот виски или другого крепкого напитка.
В то же время ученые предупреждают, что не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья, поэтому пожилым людям с хроническими заболеваниями потреблять спиртное нежелательно.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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