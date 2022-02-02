https://sputnik-georgia.ru/20220202/uchenye-vyyavili-polzu-alkogolya-dlya-pozhilykh-lyudey-264049837.html
Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей
Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей
Немаловажный факт: качество и количество алкоголя имеет большое значение, напоминают медики
2022-02-02T06:30+0400
2022-02-02T06:30+0400
2022-02-02T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье пожилых людей, к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Так, алкоголь положительно влияет на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает общую смертность от разных причин.Как выяснилось, больше подвержены заболеваниям сердца пожилые люди, которые не употребляют алкоголя.Ученые также выявили, что человеческий мозг лучше начинает функционировать после одной-двух порций алкоголя, который повышает мозговую активность у пожилых людей и защищает их от потери памяти.Качество и количество алкоголя имеет важное значение. Мужчинам старше 65 лет ученые рекомендуют употреблять в сутки не более двух порций алкоголя, а женщинам – не более одной. Одна порция – это бокал вина, банка пива, шот виски или другого крепкого напитка.В то же время ученые предупреждают, что не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья, поэтому пожилым людям с хроническими заболеваниями потреблять спиртное нежелательно.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
общество, новости, здоровье, алкоголь, советы врачей, справки
Ученые выявили пользу алкоголя для пожилых людей
Немаловажный факт: качество и количество алкоголя имеет большое значение, напоминают медики
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье пожилых людей, к такому выводу пришли ученые в результате исследований.
Так, алкоголь положительно влияет на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает общую смертность от разных причин.
Как выяснилось, больше подвержены заболеваниям сердца пожилые люди, которые не употребляют алкоголя.
Ученые также выявили, что человеческий мозг лучше начинает функционировать после одной-двух порций алкоголя, который повышает мозговую активность у пожилых людей и защищает их от потери памяти.
Качество и количество алкоголя имеет важное значение. Мужчинам старше 65 лет ученые рекомендуют употреблять в сутки не более двух порций алкоголя, а женщинам – не более одной. Одна порция – это бокал вина, банка пива, шот виски или другого крепкого напитка.
В то же время ученые предупреждают, что не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья, поэтому пожилым людям с хроническими заболеваниями потреблять спиртное нежелательно.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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