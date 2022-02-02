https://sputnik-georgia.ru/20220202/umer-31-letniy-akter-seriala-khodyachie-mertvetsy--264081578.html
Умер 31-летний актер сериала "Ходячие мертвецы"
Умер 31-летний актер сериала "Ходячие мертвецы"
В настоящий момент полиция подозревает суицид, но расследование продолжается
2022-02-02T13:01+0400
2022-02-02T13:01+0400
2022-02-02T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умер американский актер Моусес Мосли: 31-летнюю звезду зрители запомнили по сериалу "Ходячие мертвецы". Тело актера было найдено в районе Гудзонского моста в Стокбридже после того, как он перестал выходить на связь с родными. После того, как семья написала заявление о пропаже, полиция смогла отследить его машину, но было слишком поздно. Звезда "Ходячих мертвецов" скончался на 32-м году жизни. Об этом рассказала его пиар-менеджер Гейл Тассел каналу CNN. "Мы все убиты горем из-за этой потери. Он навсегда останется в наших сердцах и нам точно будет его не хватать", – заявила представитель. Также она уточнила, что уже ведется расследование смерти Моусеса, но полицейские подозревают суицид. Мосли прославился за роль зомби в сериале "Ходячие мертвецы", где играл на протяжении нескольких лет – с 2012 по 2015 год. Также он снимался в фильмах "Голодные игры: и вспыхнет пламя" и "Хранители". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
телесериалы, смерть, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Умер 31-летний актер сериала "Ходячие мертвецы"
13:01 02.02.2022 (обновлено: 14:44 02.02.2022)
В настоящий момент полиция подозревает суицид, но расследование продолжается
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умер американский актер Моусес Мосли: 31-летнюю звезду зрители запомнили по сериалу "Ходячие мертвецы".
Тело актера было найдено в районе Гудзонского моста в Стокбридже после того, как он перестал выходить на связь с родными. После того, как семья написала заявление о пропаже, полиция смогла отследить его машину, но было слишком поздно.
Звезда "Ходячих мертвецов" скончался на 32-м году жизни. Об этом рассказала его пиар-менеджер Гейл Тассел каналу CNN.
"Мы все убиты горем из-за этой потери. Он навсегда останется в наших сердцах и нам точно будет его не хватать", – заявила представитель.
Также она уточнила, что уже ведется расследование смерти Моусеса, но полицейские подозревают суицид.
Мосли прославился за роль зомби в сериале "Ходячие мертвецы", где играл на протяжении нескольких лет – с 2012 по 2015 год. Также он снимался в фильмах "Голодные игры: и вспыхнет пламя" и "Хранители".
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