https://sputnik-georgia.ru/20220202/umer-31-letniy-akter-seriala-khodyachie-mertvetsy--264081578.html

Умер 31-летний актер сериала "Ходячие мертвецы"

Умер 31-летний актер сериала "Ходячие мертвецы"

В настоящий момент полиция подозревает суицид, но расследование продолжается

2022-02-02T13:01+0400

2022-02-02T13:01+0400

2022-02-02T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Умер американский актер Моусес Мосли: 31-летнюю звезду зрители запомнили по сериалу "Ходячие мертвецы". Тело актера было найдено в районе Гудзонского моста в Стокбридже после того, как он перестал выходить на связь с родными. После того, как семья написала заявление о пропаже, полиция смогла отследить его машину, но было слишком поздно. Звезда "Ходячих мертвецов" скончался на 32-м году жизни. Об этом рассказала его пиар-менеджер Гейл Тассел каналу CNN. "Мы все убиты горем из-за этой потери. Он навсегда останется в наших сердцах и нам точно будет его не хватать", – заявила представитель. Также она уточнила, что уже ведется расследование смерти Моусеса, но полицейские подозревают суицид. Мосли прославился за роль зомби в сериале "Ходячие мертвецы", где играл на протяжении нескольких лет – с 2012 по 2015 год. Также он снимался в фильмах "Голодные игры: и вспыхнет пламя" и "Хранители". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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телесериалы, смерть, шоу-бизнес, зарубежные звезды