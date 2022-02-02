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Ушла из жизни итальянская актриса Моника Витти
Ушла из жизни итальянская актриса Моника Витти
Большую славу красивой итальянке принесло участие в фильмах легенды итальянского кино Микеланджело Антониони 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T15:41+0400
2022-02-02T15:41+0400
2022-02-02T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Италии в возрасте 90 лет скончалась известная киноактриса Моника Витти - скорбную новость сообщил ее муж Роберто Руссо через итальянского политика Вальтера Вельтрони. C 2001 года кинозвезда не вела публичную жизнь из-за болезни Альцгеймера. Однако точную причину смерти еще не объявили."Роберто Руссо просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большой болью, нежностью, сожалением", – заявил Вельтрони.Моника Витти (Monica Vitti, настоящее имя – Мария Луиза Чечарелли) 5 раз была удостоена премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль. Большую славу красивой итальянке принесло участие в фильмах легенды итальянского кино Микеланджело Антониони – в трилогии "Приключение", "Ночь", "Затмение".Вскоре Моника Витти, которая блестяще и убедительно играла как комедийные, так и драматические роли, стала иконой итальянского кино. Кстати, псевдоним Витти появился из фамилии матери Аделины Виттилья.Моника Витти снималась в фильмах "В полночь происходят самые сладкие удовольствия", "Замок в Швеции", "Не промахнись, Ассунта!", "Алая женщина", "Пары", "Пацифистка", "Не хочу тебя больше знать, любимый", "Звездная пыль", "Тайна Обервальда", "Мои любимые мужчины", "Тереза - воровка" и во многих других картинах.Любопытно, что в 1989 году Витти попробовала себя в амлуа режиссера и сняла фильм Scandalo segreto. После него Моника Витти покинула кинематограф, однако продолжала сниматься на телевидении и работать в театре.В 1993 году актриса опубликовала автобиографию Sette sottane. А в 1995 году на Венецианском фестивале ей вручили "Золотого льва" за заслуги перед кинематографом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире
Ушла из жизни итальянская актриса Моника Витти
15:41 02.02.2022 (обновлено: 16:30 02.02.2022)
Большую славу красивой итальянке принесло участие в фильмах легенды итальянского кино Микеланджело Антониони
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Италии в возрасте 90 лет скончалась известная киноактриса Моника Витти - скорбную новость сообщил ее муж Роберто Руссо через итальянского политика Вальтера Вельтрони.
C 2001 года кинозвезда не вела публичную жизнь из-за болезни Альцгеймера. Однако точную причину смерти еще не объявили.
"Роберто Руссо просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большой болью, нежностью, сожалением", – заявил Вельтрони.
Моника Витти (Monica Vitti, настоящее имя – Мария Луиза Чечарелли) 5 раз была удостоена премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.
Большую славу красивой итальянке принесло участие в фильмах легенды итальянского кино Микеланджело Антониони – в трилогии "Приключение", "Ночь", "Затмение".
Вскоре Моника Витти, которая блестяще и убедительно играла как комедийные, так и драматические роли, стала иконой итальянского кино. Кстати, псевдоним Витти появился из фамилии матери Аделины Виттилья.
Моника Витти снималась в фильмах "В полночь происходят самые сладкие удовольствия", "Замок в Швеции", "Не промахнись, Ассунта!", "Алая женщина", "Пары", "Пацифистка", "Не хочу тебя больше знать, любимый", "Звездная пыль", "Тайна Обервальда", "Мои любимые мужчины", "Тереза - воровка" и во многих других картинах.
Любопытно, что в 1989 году Витти попробовала себя в амлуа режиссера и сняла фильм Scandalo segreto. После него Моника Витти покинула кинематограф, однако продолжала сниматься на телевидении и работать в театре.
В 1993 году актриса опубликовала автобиографию Sette sottane. А в 1995 году на Венецианском фестивале ей вручили "Золотого льва" за заслуги перед кинематографом.
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