https://sputnik-georgia.ru/20220202/v-gruzii-sudyat-deda-za-iznasilovanie-vnuchki-264101697.html

В Грузии судят деда за изнасилование внучки

В Грузии судят деда за изнасилование внучки

Главным свидетелем по делу проходит 13-летняя девочка 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Один из районных судов Грузии рассматривает громкое дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, обвиняемым по которому проходит ее дед, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, о факте изнасилования следствию стало известно спустя пять лет после произошедшего, но мужчину все равно привлекли к уголовной ответственности.Телекомпания также обнародовала жуткие детали дела, без указания имен и места произошедшего.Девочка, которой сейчас 13 лет, рассказала, что дед насиловал ее дома и это происходило много раз. После каждого насилия он вел ее в церковь и заставлял каяться.Между тем защита готова доказать невиновность мужчины. По словам адвокатов обвиняемого, их подзащитный не мог совершить изнасилования из-за импотенции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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