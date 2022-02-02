https://sputnik-georgia.ru/20220202/v-gruzii-sudyat-deda-za-iznasilovanie-vnuchki-264101697.html
В Грузии судят деда за изнасилование внучки
В Грузии судят деда за изнасилование внучки
Главным свидетелем по делу проходит 13-летняя девочка 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T23:01+0400
2022-02-02T23:01+0400
2022-02-02T23:01+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Один из районных судов Грузии рассматривает громкое дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, обвиняемым по которому проходит ее дед, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, о факте изнасилования следствию стало известно спустя пять лет после произошедшего, но мужчину все равно привлекли к уголовной ответственности.Телекомпания также обнародовала жуткие детали дела, без указания имен и места произошедшего.Девочка, которой сейчас 13 лет, рассказала, что дед насиловал ее дома и это происходило много раз. После каждого насилия он вел ее в церковь и заставлял каяться.Между тем защита готова доказать невиновность мужчины. По словам адвокатов обвиняемого, их подзащитный не мог совершить изнасилования из-за импотенции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, суд, происшествия
В Грузии судят деда за изнасилование внучки
Главным свидетелем по делу проходит 13-летняя девочка
ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Один из районных судов Грузии рассматривает громкое дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки, обвиняемым по которому проходит ее дед, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, о факте изнасилования следствию стало известно спустя пять лет после произошедшего, но мужчину все равно привлекли к уголовной ответственности.
Телекомпания
также обнародовала жуткие детали дела, без указания имен и места произошедшего.
Девочка, которой сейчас 13 лет, рассказала, что дед насиловал ее дома и это происходило много раз. После каждого насилия он вел ее в церковь и заставлял каяться.
Между тем защита готова доказать невиновность мужчины. По словам адвокатов обвиняемого, их подзащитный не мог совершить изнасилования из-за импотенции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.