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В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр - видео
В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр - видео
В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Смотрите в видео кадры торжественной церемонии 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T17:33+0400
2022-02-02T17:33+0400
2022-02-02T19:34+0400
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Церемония началась на территории Олимпийского парка на севере китайской столицы.Олимпийский огонь пронесут 1200 факелоносцев в возрасте от 18 до 64 лет через весь Пекин и два кластера, где будут проходить олимпийские соревнования. Эстафета состоит из 12 ключевых этапов: по пять зон передачи факела находятся в Пекине и соседнем с ним городе Чжанцзякоу, две зоны - в столичном пригороде Яньцин. По пути следования олимпийский огонь минует Великую китайскую стену и Летний дворец, а 4 февраля он вновь будет доставлен на стадион "Птичье гнездо" на территории Олимпийского парка, где начнется церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.Из-за строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса эстафета олимпийского огня проходит без участия зрителей, сокращена и ее продолжительность.
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В Пекине стартует эстафета огня зимних Олимпийских игр
В Пекине стартует эстафета огня зимних Олимпийских игр
2022-02-02T17:33+0400
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пекин, олимпийские игры, спорт, мультимедиа, видео, видео
В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр - видео
17:33 02.02.2022 (обновлено: 19:34 02.02.2022)
В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Смотрите в видео кадры торжественной церемонии
Церемония началась на территории Олимпийского парка на севере китайской столицы.
Олимпийский огонь пронесут 1200 факелоносцев в возрасте от 18 до 64 лет через весь Пекин и два кластера, где будут проходить олимпийские соревнования.
Эстафета состоит из 12 ключевых этапов: по пять зон передачи факела находятся в Пекине и соседнем с ним городе Чжанцзякоу, две зоны - в столичном пригороде Яньцин. По пути следования олимпийский огонь минует Великую китайскую стену и Летний дворец, а 4 февраля он вновь будет доставлен на стадион "Птичье гнездо" на территории Олимпийского парка, где начнется церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Из-за строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса эстафета олимпийского огня проходит без участия зрителей, сокращена и ее продолжительность.