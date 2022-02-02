https://sputnik-georgia.ru/20220202/v-pekine-startovala-estafeta-ognya-zimnikh-olimpiyskikh-igr---video-264096648.html

В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр - видео

В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр - видео

В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Смотрите в видео кадры торжественной церемонии 02.02.2022, Sputnik Грузия

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Церемония началась на территории Олимпийского парка на севере китайской столицы.Олимпийский огонь пронесут 1200 факелоносцев в возрасте от 18 до 64 лет через весь Пекин и два кластера, где будут проходить олимпийские соревнования. Эстафета состоит из 12 ключевых этапов: по пять зон передачи факела находятся в Пекине и соседнем с ним городе Чжанцзякоу, две зоны - в столичном пригороде Яньцин. По пути следования олимпийский огонь минует Великую китайскую стену и Летний дворец, а 4 февраля он вновь будет доставлен на стадион "Птичье гнездо" на территории Олимпийского парка, где начнется церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.Из-за строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса эстафета олимпийского огня проходит без участия зрителей, сокращена и ее продолжительность.

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