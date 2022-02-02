https://sputnik-georgia.ru/20220202/v-seti-poyavilsya-treyler-prodolzheniya-khorrora-tekhasskaya-reznya-benzopiloy-ot-netflix--264091286.html

В Сети появился трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой" от Netflix

В Сети появился трейлер продолжения хоррора "Техасская резня бензопилой" от Netflix

Премьера сиквела культового хоррора запланирована на 18 февраля на стриминговой платформе Netflix 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T17:23+0400

2022-02-02T17:23+0400

2022-02-02T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Сети на официальном YouTube-канале видеосервиса Netflix опубликовали первый трейлер продолжения культового слэшера 1974 года "Техасская резня бензопилой".В сиквеле действие происходит приблизительно спустя 50 лет после событий, случившихся в первой части. В центре сюжета - группа молодежи, которая заезжает в заброшенный город в штате Техас и вдруг оказывается очень близко к месту, где маньяк Томас Хьюитт, он же Кожаное лицо, прятался и выжидал новых жертв все это время.Но он не единственный, кто ждал. В трейлере можно увидеть и Салли Хардести (Олуэн Фуэре), ту самую выжившую героиню из оригинального фильма, которая жаждет отомстить своему мучителю.Над продолжением хоррора поработал режиссер Дэвид Блу Гарсия ("Техасец", "Бладфест"), в качестве сценариста и продюсера выступил Федерико Альварес ("Не дыши"). В картине снялись Марк Бернем, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Сара Яркин, Джессика Аллен, Джейкоб Латимор и другие. Премьера хоррора запланирована на 18 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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