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Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен
Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен
Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T14:17+0400
2022-02-02T14:17+0400
2022-02-02T14:32+0400
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акция протеста
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жители четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – вышли на акции протеста из-за повышения цен в стране, рассказывает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписями: "Повысьте зарплаты", "Власти смеются над нами", "Что слышно о трудоустройстве?" "Гречиха подорожала на 80%".По словам собравшихся, Грузия входит в десятку стран, жители которых просят убежища за границей.Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов и искоренить коррупцию, которая, по их словам, вновь появилась в стране."Людям обещали уменьшить тарифы на половину, снизить цены на горючее минимум на лари", – сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.На месте акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции. Митинги проходят без эксцессов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, акция протеста
Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен
14:17 02.02.2022 (обновлено: 14:32 02.02.2022)
Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik.
Жители четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – вышли на акции протеста из-за повышения цен в стране, рассказывает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписями: "Повысьте зарплаты", "Власти смеются над нами", "Что слышно о трудоустройстве?" "Гречиха подорожала на 80%".
По словам собравшихся, Грузия входит в десятку стран, жители которых просят убежища за границей.
"Грузия становится страной пенсионеров. Молодежь уезжает. Умные, сильные, трудоспособные люди убегают из Грузии. Это полная катастрофа", – сказал активист Георгий Мумладзе.
Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов и искоренить коррупцию, которая, по их словам, вновь появилась в стране.
"Людям обещали уменьшить тарифы на половину, снизить цены на горючее минимум на лари", – сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.
На месте акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции. Митинги проходят без эксцессов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.