https://sputnik-georgia.ru/20220202/volna-protesta-v-gruzii-zhiteli-krupnykh-gorodov-trebuyut-ponizheniya-tsen-264084748.html

Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен

Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен

Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T14:17+0400

2022-02-02T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жители четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – вышли на акции протеста из-за повышения цен в стране, рассказывает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписями: "Повысьте зарплаты", "Власти смеются над нами", "Что слышно о трудоустройстве?" "Гречиха подорожала на 80%".По словам собравшихся, Грузия входит в десятку стран, жители которых просят убежища за границей.Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов и искоренить коррупцию, которая, по их словам, вновь появилась в стране."Людям обещали уменьшить тарифы на половину, снизить цены на горючее минимум на лари", – сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.На месте акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции. Митинги проходят без эксцессов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, акция протеста