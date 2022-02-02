https://sputnik-georgia.ru/20220202/vyshel-treyler-dokumentalnoy-lenty-o-sikvele-seks-v-bolshom-gorode-264084569.html
Вышел трейлер документальной ленты о сиквеле "Секс в большом городе"
Вышел трейлер документальной ленты о сиквеле "Секс в большом городе"
Документальный фильм о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max
2022-02-02T14:02+0400
2022-02-02T14:02+0400
2022-02-02T14:02+0400
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телесериалы
сериал "секс в большом городе"
сара джессика паркер
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Трейлер документальной картины о продолжении "Секса в большом городе" – сериале "И просто так" (And Just Like That) появился в Сети – поклонники культового сериала могут узнать об актерах и сиквеле много интересных деталей, сообщает Collider. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.В трейлере можно увидеть закулисные разговоры участников проекта и кадры со съемок. Например, как Сара Джессика Паркер примеряет новый наряд, или как сценаристы обсуждают поведение героинь сиквела.В документальном фильме речь также пойдет об актрисах, которые воплотили образы новых персонажей.Мировая премьера двух первых эпизодов шоу состоялась на HBO Max 9 декабря. Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max.Надо отметить, что выход сериала в эфир сопровождался громкими скандалами. Первый – это разногласия Паркер с Ким Кэтролл, которая исполняла роль четвертой подруги Саманты Джонс в сериале. Ее не пригласили в новый сезон. Второй – обвинение несколькими женщинами Криса Нота в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" главной героини Кэрри Брэдшоу. Паркер, Никсон и Дэвис поддержали предполагаемых жертв.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
телесериалы, сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды
Вышел трейлер документальной ленты о сиквеле "Секс в большом городе"
Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik.
Трейлер документальной картины о продолжении "Секса в большом городе" – сериале "И просто так" (And Just Like That) появился в Сети – поклонники культового сериала могут узнать об актерах и сиквеле много интересных деталей, сообщает
Collider.
Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.
В трейлере можно увидеть закулисные разговоры участников проекта и кадры со съемок. Например, как Сара Джессика Паркер примеряет новый наряд, или как сценаристы обсуждают поведение героинь сиквела.
В документальном фильме речь также пойдет об актрисах, которые воплотили образы новых персонажей.
В продолжении "Секса в большом городе" события разворачиваются через 11 лет после финала романтической комедии. Главным героиням уже больше 50, они еще живут в Нью-Йорке, дружат, выясняют отношения с мужчинами и заняты своими карьерами.
Мировая премьера двух первых эпизодов шоу состоялась на HBO Max 9 декабря. Документальная лента о съемках сериала "И прост так" выйдет 3 февраля на HBO Max.
Надо отметить, что выход сериала в эфир сопровождался громкими скандалами. Первый – это разногласия Паркер с Ким Кэтролл, которая исполняла роль четвертой подруги Саманты Джонс в сериале. Ее не пригласили в новый сезон. Второй – обвинение несколькими женщинами Криса Нота в сексуальном насилии. Он играл "мужчину мечты" главной героини Кэрри Брэдшоу. Паркер, Никсон и Дэвис поддержали предполагаемых жертв.
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