https://sputnik-georgia.ru/20220203/administratsiya-merii-tbilisi-ne-sobiraetsya-stroit-dlya-sebya-novoe-zdanie-264113967.html
Администрация мэрии Тбилиси не собирается строить для себя новое здание
Администрация мэрии Тбилиси не собирается строить для себя новое здание
Мэрия столицы действительно планирует построить новое здание, но не для администрации, а для определенных городских служб 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T13:58+0400
2022-02-03T13:58+0400
2022-02-03T14:03+0400
грузия
новости
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию о строительстве нового административного здания, заявление распространяет пресс-служба мэрии.Телеканал "Мтавари" распространил информацию о намерениях мэра столицы Кахи Каладзе построить для мэрии новое административное здание, на что он якобы уже выделил из бюджета миллионы лари. Оппозиция утверждает, что мэрия даже объявила конкурс на реализацию проекта.Здесь же отмечено, что по заказу мэрии идет проектирование здания, в котором разместится центр данных 63 муниципалитетов и другие службы."Здание планируется построить на проспекте Монаха Габриэля Салоси в Тбилиси, где разместятся Агентство развития муниципальных служб, Муниципальная инспекция, Фонд развития Тбилиси и Служба безопасности мэрии Тбилиси", – говорится в заявлении мэрии столицы.Все перечисленные учреждения сегодня расположены в разных местах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, мэрия тбилиси
Администрация мэрии Тбилиси не собирается строить для себя новое здание
13:58 03.02.2022 (обновлено: 14:03 03.02.2022)
Мэрия столицы действительно планирует построить новое здание, но не для администрации, а для определенных городских служб
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию о строительстве нового административного здания, заявление распространяет пресс-служба мэрии.
Телеканал "Мтавари"
распространил информацию о намерениях мэра столицы Кахи Каладзе построить для мэрии новое административное здание, на что он якобы уже выделил из бюджета миллионы лари. Оппозиция утверждает, что мэрия даже объявила конкурс на реализацию проекта.
"Со всей ответственностью заявляем, что администрация мэрии Тбилиси никуда переезжать не планирует. Распространенная информация является ложью и вводит общественность в заблуждение", – говорится в заявление.
Здесь же отмечено, что по заказу мэрии идет проектирование здания, в котором разместится центр данных 63 муниципалитетов и другие службы.
"Здание планируется построить на проспекте Монаха Габриэля Салоси в Тбилиси, где разместятся Агентство развития муниципальных служб, Муниципальная инспекция, Фонд развития Тбилиси и Служба безопасности мэрии Тбилиси", – говорится в заявлении мэрии столицы.
Все перечисленные учреждения сегодня расположены в разных местах.
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