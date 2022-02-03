https://sputnik-georgia.ru/20220203/administratsiya-merii-tbilisi-ne-sobiraetsya-stroit-dlya-sebya-novoe-zdanie-264113967.html

Администрация мэрии Тбилиси не собирается строить для себя новое здание

Администрация мэрии Тбилиси не собирается строить для себя новое здание

Мэрия столицы действительно планирует построить новое здание, но не для администрации, а для определенных городских служб 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T13:58+0400

2022-02-03T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию о строительстве нового административного здания, заявление распространяет пресс-служба мэрии.Телеканал "Мтавари" распространил информацию о намерениях мэра столицы Кахи Каладзе построить для мэрии новое административное здание, на что он якобы уже выделил из бюджета миллионы лари. Оппозиция утверждает, что мэрия даже объявила конкурс на реализацию проекта.Здесь же отмечено, что по заказу мэрии идет проектирование здания, в котором разместится центр данных 63 муниципалитетов и другие службы."Здание планируется построить на проспекте Монаха Габриэля Салоси в Тбилиси, где разместятся Агентство развития муниципальных служб, Муниципальная инспекция, Фонд развития Тбилиси и Служба безопасности мэрии Тбилиси", – говорится в заявлении мэрии столицы.Все перечисленные учреждения сегодня расположены в разных местах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, мэрия тбилиси