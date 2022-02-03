https://sputnik-georgia.ru/20220203/bakh-vs-elektronnaya-muzyka-v-tbilisi-proydet-neobychnaya-premera-264109801.html

Бах vs электронная музыка: в Тбилиси пройдет необычная премьера

Бах vs электронная музыка: в Тбилиси пройдет необычная премьера

Бах в современном прочтении и вечные вопросы о главном – Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T12:14+0400

2022-02-03T12:14+0400

2022-02-03T12:14+0400

балет

культура

грузия

новости

тбилиси

театр королевского квартала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251719938_0:51:1728:1023_1920x0_80_0_0_f723bf51130477745b04303ab8a37f40.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" 18 февраля – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой.В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.Идея постановки принадлежит художественному руководителю балета Мариам Алексидзе. "THE BACH PROJECT 1" станет частью цикла спектаклей, главная идея которых – это поиск "чистых форм и открытых структур", отметила хореограф."Цикл будет основываться на трех основных элементах, что для меня, и в целом для хореографии, важно в музыке Баха – это сочетания физического, интеллектуального и эмоционального. В хореографии важен диалог – диалог с миром, литературными лицами, фольклором. В этом случае – это диалог с вопросами, которые нас так мучают сегодня, беседы черного и белого, физического и духовного. На этих идеях будет основываться пластический смысл и движения хореографии", – поделилась Алексидзе.Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тбилисского Театра королевского квартала 18, 19 и 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

балет, культура, грузия, новости, тбилиси, театр королевского квартала