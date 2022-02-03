https://sputnik-georgia.ru/20220203/bakh-vs-elektronnaya-muzyka-v-tbilisi-proydet-neobychnaya-premera-264109801.html
Бах vs электронная музыка: в Тбилиси пройдет необычная премьера
Бах vs электронная музыка: в Тбилиси пройдет необычная премьера
Бах в современном прочтении и вечные вопросы о главном – Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T12:14+0400
2022-02-03T12:14+0400
2022-02-03T12:14+0400
балет
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" 18 февраля – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой.В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.Идея постановки принадлежит художественному руководителю балета Мариам Алексидзе. "THE BACH PROJECT 1" станет частью цикла спектаклей, главная идея которых – это поиск "чистых форм и открытых структур", отметила хореограф."Цикл будет основываться на трех основных элементах, что для меня, и в целом для хореографии, важно в музыке Баха – это сочетания физического, интеллектуального и эмоционального. В хореографии важен диалог – диалог с миром, литературными лицами, фольклором. В этом случае – это диалог с вопросами, которые нас так мучают сегодня, беседы черного и белого, физического и духовного. На этих идеях будет основываться пластический смысл и движения хореографии", – поделилась Алексидзе.Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тбилисского Театра королевского квартала 18, 19 и 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
балет, культура, грузия, новости, тбилиси, театр королевского квартала
Бах vs электронная музыка: в Тбилиси пройдет необычная премьера
Бах в современном прочтении и вечные вопросы о главном – Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе готовит интересную премьеру
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру спектакля "THE BACH PROJECT 1" 18 февраля – в постановке музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой.
В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии. А за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.
Идея постановки принадлежит художественному руководителю балета Мариам Алексидзе. "THE BACH PROJECT 1" станет частью цикла спектаклей, главная идея которых – это поиск "чистых форм и открытых структур", отметила хореограф.
"Цикл будет основываться на трех основных элементах, что для меня, и в целом для хореографии, важно в музыке Баха – это сочетания физического, интеллектуального и эмоционального. В хореографии важен диалог – диалог с миром, литературными лицами, фольклором. В этом случае – это диалог с вопросами, которые нас так мучают сегодня, беседы черного и белого, физического и духовного. На этих идеях будет основываться пластический смысл и движения хореографии", – поделилась Алексидзе.
Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тбилисского Театра королевского квартала 18, 19 и 20 февраля.
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