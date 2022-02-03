https://sputnik-georgia.ru/20220203/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-prodolzhaetsya-poslednie-dannye-264096297.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии продолжается: последние данные

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии продолжается: последние данные

Служба доходов Грузии в январе изъяла около 9,8 миллиона пачек безакцизных сигарет 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T07:01+0400

2022-02-03T07:01+0400

2022-02-03T07:01+0400

грузия

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сигареты

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В январе сотрудники налогового мониторинга изъяли в Грузии около 9,8 млн пачек контрабандных сигарет, говорится в материалах Службы доходов Минфина Грузии.По данным Службы доходов, всего в стране было выявлено 166 фактов хранения и реализации контрабандных табачных изделий.При этом в 125 случаях дела были переданы в суд, и теперь правонарушителям грозят штрафы.Контрабанда сигарет стала главной проблемой для Грузии после 2019 года. Тогда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.За три года сотрудники Службы доходов выявили сотни фактов ввоза и продажи в Грузии сигарет без акциза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, контрабанда, сигареты