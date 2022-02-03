https://sputnik-georgia.ru/20220203/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-prodolzhaetsya-poslednie-dannye-264096297.html
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии продолжается: последние данные
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии продолжается: последние данные
Служба доходов Грузии в январе изъяла около 9,8 миллиона пачек безакцизных сигарет 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T07:01+0400
2022-02-03T07:01+0400
2022-02-03T07:01+0400
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сигареты
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В январе сотрудники налогового мониторинга изъяли в Грузии около 9,8 млн пачек контрабандных сигарет, говорится в материалах Службы доходов Минфина Грузии.По данным Службы доходов, всего в стране было выявлено 166 фактов хранения и реализации контрабандных табачных изделий.При этом в 125 случаях дела были переданы в суд, и теперь правонарушителям грозят штрафы.Контрабанда сигарет стала главной проблемой для Грузии после 2019 года. Тогда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.За три года сотрудники Службы доходов выявили сотни фактов ввоза и продажи в Грузии сигарет без акциза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, контрабанда, сигареты
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии продолжается: последние данные
Служба доходов Грузии в январе изъяла около 9,8 миллиона пачек безакцизных сигарет
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В январе сотрудники налогового мониторинга изъяли в Грузии около 9,8 млн пачек контрабандных сигарет, говорится в материалах Службы доходов Минфина Грузии.
По данным Службы доходов
, всего в стране было выявлено 166 фактов хранения и реализации контрабандных табачных изделий.
При этом в 125 случаях дела были переданы в суд, и теперь правонарушителям грозят штрафы.
Контрабанда сигарет стала главной проблемой для Грузии после 2019 года. Тогда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.
За три года сотрудники Службы доходов выявили сотни фактов ввоза и продажи в Грузии сигарет без акциза.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.