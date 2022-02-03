https://sputnik-georgia.ru/20220203/dietolog-rasskazala-ob-opasnosti-ezhednevnogo-upotrebleniya-tvoroga-264059724.html
Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога
Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога
В целом злоупотреблять кисломолочной продукцией не следуют, предупреждает специалист
2022-02-03T06:30+0400
2022-02-03T06:30+0400
2022-02-03T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ежедневное употребления творога опасно для здоровья и может привести к проблемам с почками, предупреждает диетолог Дарья Русакова.Поэтому Русакова советует не употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.При этом диетолог добавила, что не следует в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией – ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.Диетолог также не рекомендует употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, так как он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, справки , новости, наука, здоровье, советы врачей
Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога
В целом злоупотреблять кисломолочной продукцией не следует, предупреждает специалист
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ежедневное употребления творога опасно для здоровья и может привести к проблемам с почками, предупреждает диетолог Дарья Русакова.
Специалист объяснила это высоким уровнем содержания белка в твороге, который усваивается быстро и легко, что повышает нагрузку на почки. Соответственно, ежедневное употребление творога может привести к задержке жидкости в организме и в результате к почечной недостаточности.
Поэтому Русакова советует не употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.
При этом диетолог добавила, что не следует в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией – ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.
Диетолог также не рекомендует употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, так как он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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