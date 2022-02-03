https://sputnik-georgia.ru/20220203/dietolog-rasskazala-ob-opasnosti-ezhednevnogo-upotrebleniya-tvoroga-264059724.html

Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога

Диетолог рассказала об опасности ежедневного употребления творога

В целом злоупотреблять кисломолочной продукцией не следуют, предупреждает специалист

2022-02-03T06:30+0400

2022-02-03T06:30+0400

2022-02-03T06:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ежедневное употребления творога опасно для здоровья и может привести к проблемам с почками, предупреждает диетолог Дарья Русакова.Поэтому Русакова советует не употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.При этом диетолог добавила, что не следует в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией – ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.Диетолог также не рекомендует употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, так как он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, справки , новости, наука, здоровье, советы врачей