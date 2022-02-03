https://sputnik-georgia.ru/20220203/dolya-postavok-rossiyskogo-gaza-v-stranakh-evropy-264119927.html
Доля поставок российского газа в странах Европы
Доля поставок российского газа в странах Европы
Россия занимает более трети газового рынка Европы. Подробнее - смотрите в инфографике, насколько европейские страны зависимы от российских поставок. 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T15:18+0400
2022-02-03T15:18+0400
2022-02-03T15:25+0400
инфографика
россия
газ
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264119389_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_76ad580d44aefd84ff4a0d1379f24c51.png
На западноевропейский рынок приходится основной объем российских поставок. Крупнейшими импортерами являются Германия, Италия, Австрия и Франция.ООО "Газпром экспорт" поставило в европейские страны 174,9 млрд куб. м газа в 2020 году. 78% поставок из России пришлось на страны Западной Европы (включая Турцию, которая также является одним из лидеров поставок по объему); 22% – на центральноевропейские государства. Рынок природного газа Восточной и Центральной Европы имеет особое значение в силу его географической близости. В 2020 г. "Газпром экспорт" реализовал на этом рынке 39,14 млрд куб. м газа.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264119389_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_750953fc1df6eec11120a7ecf3f1f779.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, россия, газ, инфографика, мультимедиа
Доля поставок российского газа в странах Европы
15:18 03.02.2022 (обновлено: 15:25 03.02.2022)
Россия занимает более трети газового рынка Европы. Подробнее - смотрите в инфографике, насколько европейские страны зависимы от российских поставок.
На западноевропейский рынок приходится основной объем российских поставок. Крупнейшими импортерами являются Германия, Италия, Австрия и Франция.
ООО "Газпром экспорт" поставило в европейские страны 174,9 млрд куб. м газа в 2020 году. 78% поставок из России пришлось на страны Западной Европы (включая Турцию, которая также является одним из лидеров поставок по объему); 22% – на центральноевропейские государства.
Рынок природного газа Восточной и Центральной Европы имеет особое значение в силу его географической близости. В 2020 г. "Газпром экспорт" реализовал на этом рынке 39,14 млрд куб. м газа.