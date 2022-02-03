https://sputnik-georgia.ru/20220203/dolya-postavok-rossiyskogo-gaza-v-stranakh-evropy-264119927.html

Доля поставок российского газа в странах Европы

Доля поставок российского газа в странах Европы

Россия занимает более трети газового рынка Европы. Подробнее - смотрите в инфографике, насколько европейские страны зависимы от российских поставок. 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T15:18+0400

2022-02-03T15:18+0400

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На западноевропейский рынок приходится основной объем российских поставок. Крупнейшими импортерами являются Германия, Италия, Австрия и Франция.ООО "Газпром экспорт" поставило в европейские страны 174,9 млрд куб. м газа в 2020 году. 78% поставок из России пришлось на страны Западной Европы (включая Турцию, которая также является одним из лидеров поставок по объему); 22% – на центральноевропейские государства. Рынок природного газа Восточной и Центральной Европы имеет особое значение в силу его географической близости. В 2020 г. "Газпром экспорт" реализовал на этом рынке 39,14 млрд куб. м газа.

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