https://sputnik-georgia.ru/20220203/gitarist-tariel-iberi-ya-schastliv-chto-mne-vo-mnogom-dostalos-pervenstvo-264057851.html

Гитарист Тариэл Ибери: я счастлив, что мне во многом досталось первенство

Гитарист Тариэл Ибери: я счастлив, что мне во многом досталось первенство

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с проживающим в США талантливым гитаристом Тариэлом Ибери (Беримеладзе) 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T12:31+0400

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Когда в детстве Тариэл Ибери научился игре на гитаре, наверное, никто не мог подумать, что пройдет время, и в этой сфере во многих вопросах он станет первым. Было время в Кутаиси он исполнял композиции Джимми Хендрикса. Потом у него изменился музыкальный вкус, и мастерство игры на гитаре он отточил в различных музыкальных училищах. Впервые с классической гитарой Ибери выступил перед широкой аудиторией на сцене кутаисского театра имени Месхишвили, где музыкально оформил спектакль "Дом Бернарды Альбы". За этим последовал сольный концерт опять же в Кутаиси. Тариэл занимался педагогической деятельностью, дружил с грузинскими композиторами, которые по его просьбе писали инструментальную музыку. Ему принадлежит издание первого грузинского музыкального сборника, куда вошли переложенные на гитару произведения грузинских композиторов. Класс гитары в тбилисской консерватории тоже был открыт именно по его инициативе.Сегодня Тариэл Ибери живет в Америке, знакомит местную публику с грузинской музыкой и своим творчеством. Довольно непривычно, но профессиональный гитарист музыкальные произведения почти всех видов заставляет звучать с грузинскими интонациями. На протяжении многих лет он выступает с концертами в различных странах и часто проводит мастер-классы. Об остальном – узнаете от него самого.– Кто привил вам любовь к игре на гитаре и где оттачивалось ваше мастерство?– Гитару я полюбил благодаря моему брату Михаилу, и первые уроки игры на гитаре давал мне он же. После этого я учился в Кутаиси у педагога Георгия Силаева. Как и многие парни моего поколения, сначала я тоже был увлечен роком. Затем окончил кутаисское музыкальное училище, после чего поступил в музыкальное училище в Киеве. В кутаисский театр меня пригласили для музыкального оформления спектакля. Кстати, тогда я играл на сцене. С тем периодом связаны мои попытки писать музыкальные пьесы.– Какое музыкальное произведение изменило ваше мировоззрение?– Это грузинское музыкальное сокровище "Ты – лоза". Оно расширило мой кругозор в музыке. После этого у меня возникло сильное желание исполнять грузинскую музыку. В то время я встречался со всеми самыми известными грузинскими композиторами – с Андрия Баланчивадзе, Отаром Тактакишвили, Сулханом Цинцадзе, Гией Канчели и другими. Их автографы я бережно храню по сей день. Словом, это были счастливые годы общения с ними. После этого я начал активно исполнять на гитаре произведения грузинских композиторов. Моей целью было создать грузинский музыкальный репертуар, переложенный на классическую гитару.– В этой сфере по вашей инициативе было много полезных начинаний, правда?– Расскажу. В 1985 году в Тбилиси открылось музыкальное училище, где я начал работать педагогом. В 1990 году по моей инициативе в государственной консерватории им. В. Сараджишвили открылся класс гитары. В 1986 году вышел составленный мной первый грузинский музыкальный сборник, в который вошли произведения грузинских композиторов. В 1991 году в кутаисском оперном театре я провел первый концерт грузинской гитарной музыки, за которым последовали и концерты в сопровождении оркестра. Я составил 14 детских сборников и сборник в 1 200 страниц, куда вошли произведения почти всех форм для профессиональных гитаристов – пьесы, вариации, сонеты, концерты и другое.– Вы уже годы живете в Америке и при этом активно общаетесь с грузинскими музыкантами, систематически даете им рекомендации.– Я создал метод, которым поделился с музыкантами в моей книге "Как обучать игре на гитаре грузинскими пьесами". В настоящее время с ее помощью я делюсь опытом с пятью грузинскими педагогами в различных городах Грузии. В октябре 2021 года в родном Кутаиси я провел, фактически, фестиваль одного музыканта. Он включал лекцию и ворк-шоп, мастер-класс и мой соло-концерт в двух отделениях. На будущее, при поддержке и помощи госпожи Елены Ломинадзе, решено проводить ворк-шопы и мастер-классы в кутаисском оперном театре.– Вы человек целеустремленный. А можете ли сказать, что вам еще и везет?– Целеустремленность и трудолюбие – главные свойства моего характера. Но должен сказать также, что я еще и действительно везучий. Я благодарен Господу, своей жене Лие Чихладзе, моей дочери Нинико. У нее, кстати, в 7-летнем возрасте уже состоялся первый концерт. А в 11 лет она предстала перед зрителями с соло-концертом в двух отделениях. Интересно, что предпосылкой составления моих сборников стало обучение игры на гитаре Нинико.– Несмотря на вашу активную деятельность, в нтернете о вас фактически нет грузинских публикаций. Не жалуете журналистов?– По правде говоря, до сих пор я не старался себя особо рекламировать. Со временем понял, что то, чему я посвятил всю жизнь, действительно важно. Поэтому хочу, чтобы новое поколение об этом знало. Я счастлив, что в этой сфере по многим вопросам мне досталось первенство. В будущем, где бы я ни был, сколько бы времени ни прошло, я всегда буду служить грузинской культуре и своей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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