https://sputnik-georgia.ru/20220203/kardiolog-nazval-rannie-simptomy-vysokogo-urovnya-kholesterina-264055700.html
Кардиолог назвал ранние симптомы высокого уровня холестерина
Кардиолог назвал ранние симптомы высокого уровня холестерина
Врачи советуют не игнорировать эти симптомы и пройти соответствующие обследования
2022-02-03T06:06+0400
2022-02-03T06:06+0400
2022-02-03T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сердечные патологии, боли в груди и суставах, желтые пятна жира на коже под глазами, боль и тяжесть в ногах и другие недуги могут быть симптомами высокого холестерина в крови, однако, как оказалось, никаких ранних и предвещающих о возникновении заболевания проявлении у холестерина нет.По словам кардиолога, профессора, доктора медицинских наук Коте Чахунашвили распознать ранние симптомы холестерина невозможно, но можно прибегнуть к превентивным мерам. Например, не набирать вес, больше двигаться, не есть жирные блюда.Боль в груди, одышка и высыпания на коже могут стать причиной закупорки артерий из-за высокого уровня холестерина. Врачи советуют не игнорировать боль в груди и одышку, и пройти соответствующие обследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
общество, новости, здоровье, советы врачей, справки
Кардиолог назвал ранние симптомы высокого уровня холестерина
Врачи советуют не игнорировать эти симптомы и пройти соответствующие обследования
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сердечные патологии, боли в груди и суставах, желтые пятна жира на коже под глазами, боль и тяжесть в ногах и другие недуги могут быть симптомами высокого холестерина в крови, однако, как оказалось, никаких ранних и предвещающих о возникновении заболевания проявлении у холестерина нет.
По словам кардиолога, профессора, доктора медицинских наук Коте Чахунашвили распознать ранние симптомы холестерина невозможно, но можно прибегнуть к превентивным мерам. Например, не набирать вес, больше двигаться, не есть жирные блюда.
"К несчастью, у холестерина нет симптомов. Симптомы могут возникнуть, когда уже холестерин расположится в стенках сосудов и начнет их повреждать. Об уровне холестерина можно узнать с помощью анализов, а так предугадать заранее по каким-то симптомам это невозможно", – сказал Чахунашвили в беседе со Sputnik Грузия.
Боль в груди, одышка и высыпания на коже могут стать причиной закупорки артерий из-за высокого уровня холестерина. Врачи советуют не игнорировать боль в груди и одышку, и пройти соответствующие обследования.
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