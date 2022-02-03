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Коронавирус в Грузии: отмена "зеленых паспортов" и резкий рост заражений – видео
Коронавирус в Грузии: отмена "зеленых паспортов" и резкий рост заражений – видео
Власти Грузии отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест, в том числе ресторанов, театров, фитнес-центров и других... 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T11:24+0400
2022-02-03T11:24+0400
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Это ограничение просуществовало ровно два месяца. Когда в Грузии ввели "зеленый паспорт" (QR-код), в стране ежедневно фиксировалось около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент количество заражений в сутки подбирается к 30 тысячам.Между тем, в Грузии продолжат выдавать "зеленые паспорта" тем, кто планирует отправиться за границу. Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!QR-код, как и прежде, будет присваиваться тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа) или теста на антиген (срок действия – 24 часа).
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, грузия, видео
Коронавирус в Грузии: отмена "зеленых паспортов" и резкий рост заражений – видео
11:24 03.02.2022 (обновлено: 11:26 03.02.2022)
Власти Грузии отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест, в том числе ресторанов, театров, фитнес-центров и других заведений. Как на это отреагировали жители Тбилиси, смотрите в видео Sputnik Грузия
Это ограничение просуществовало ровно два месяца. Когда в Грузии ввели "зеленый паспорт" (QR-код), в стране ежедневно фиксировалось около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент количество заражений в сутки подбирается к 30 тысячам.
Между тем, в Грузии продолжат выдавать "зеленые паспорта" тем, кто планирует отправиться за границу. Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.
QR-код, как и прежде, будет присваиваться тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа) или теста на антиген (срок действия – 24 часа).