https://sputnik-georgia.ru/20220203/koronavirus-v-gruzii-otmena-zelenykh-pasportov-i-rezkiy-rost-zarazheniy---video-264108076.html

Коронавирус в Грузии: отмена "зеленых паспортов" и резкий рост заражений – видео

Коронавирус в Грузии: отмена "зеленых паспортов" и резкий рост заражений – видео

Власти Грузии отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест, в том числе ресторанов, театров, фитнес-центров и других... 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T11:24+0400

2022-02-03T11:24+0400

2022-02-03T11:26+0400

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Это ограничение просуществовало ровно два месяца. Когда в Грузии ввели "зеленый паспорт" (QR-код), в стране ежедневно фиксировалось около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент количество заражений в сутки подбирается к 30 тысячам.Между тем, в Грузии продолжат выдавать "зеленые паспорта" тем, кто планирует отправиться за границу. Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!QR-код, как и прежде, будет присваиваться тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа) или теста на антиген (срок действия – 24 часа).

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