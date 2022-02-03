https://sputnik-georgia.ru/20220203/on-postoyanno-menya-izbival--gruzinskiy-pensioner-rasskazal-pochemu-raspravilsya-s-synom-264113380.html

"Он постоянно меня избивал" – грузинский пенсионер рассказал, почему расправился с сыном

"Он постоянно меня избивал" – грузинский пенсионер рассказал, почему расправился с сыном

По словам адвоката, в момент совершения преступления ее подзащитный был в состояние аффекта 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T13:36+0400

2022-02-03T13:36+0400

2022-02-03T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 82-летнего мужчины, обвиняемого в попытке умышленного убийства собственного сына при отягчающих обстоятельствах.Дело касается инцидента, который произошел вечером 30 января. По данным следствия, обвиняемый в собственном доме нанес сыну множественные ранения холодным оружием.Решение принял судья Шалва Какауридзе, тем самым удовлетворив ходатайство стороны обвинения.Сам обвиняемый на судебном процессе заявил, что систематически подвергался насилию со стороны сына.Обвиняемый также вспомнил детали происшествия."Я пришел домой и включил телевизор, и он начал матерится. Говорил, когда наконец ты должен убраться отсюда… Мое терпение лопнуло и я схватил его за горло… Потом я уже ничего не помню", – рассказал Мегрелишвили.По словам адвоката Тамар Тедлиашвили, в момент совершения преступления мужчина был в состояние аффекта и, соответственно, его действия не были умышленными."Как заявляет мой подзащитный, он систематически подвергался насилию по разным причинам, сын требовал от него деньги, выпивку и так далее. Он не совершал преступление преднамеренно", – заявила адвокат.Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении члена семьи.Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.Что касается пострадавшего, то на данный момент состояние его здоровья критическое. По информации врача клиники "Гормеди" Тато Каджая, у пациента повреждены желудок, печень, поджелудочная железа, легкие и тонкий кишечник. У пациента также есть раны на запястьях, в области головы и предплечьях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии