https://sputnik-georgia.ru/20220203/patriarkh-iliya-ii-pozdravil-patriarkha-kirilla-s-godovschinoy-intronizatsii-264127109.html

Илия II поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Илия II поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

За годы служения Патриарха Кирилла был внесен большой вклад в возрождение духовности в России, говорится в послании 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T18:14+0400

2022-02-03T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тринадцатой годовщиной интронизации."Примите наши сердечные поздравления с днем Вашей интронизации... Желаем Вам крепкого здоровья, крепости духа, духовной радости и Божией помощи во всех богоугодных делах. Да дарует Вам Господь и в дальнейшем плодотворно трудиться на благо Русской Православной Церкви и всего Православия", - говорится в послании. Как отметил Илия II, сегодня, как никогда, весь мир стоит перед большими вызовами и особенное значение имеет защита духовных и нравственных ценностей"Хочу особо отметить, что за годы Вашего Первосвятительского служения Вы внесли большой вклад в возрождение духовности и традиционных ценностей в России", - сказано в послании, обнародованном на сайте российской патриархии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - шестнадцатый по счету Патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его Патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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русская православная церковь, патриарх московский и всея руси кирилл, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество