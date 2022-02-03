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Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван

Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван

Самолет турецкой авиакомпании доставил в армянскую столицу более 30 человек 03.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus 3 февраля выполнила рейс Стамбул – Ереван впервые за последние два года.На видео видно, как пассажиры проходят регистрацию в стамбульском аэропорту. Некоторые из них рассказали о том, что думают о возобновлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.Впервые после двухлетнего перерыва между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение. Первый рейс выполнил армянский перевозчик FlyOne Armenia. На борту самолета находились 65 пассажиров.Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).

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