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https://sputnik-georgia.ru/20220203/pervyy-aviareys-iz-stambula-pribyl-v-erevan-264133691.html
Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван
Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван
Самолет турецкой авиакомпании доставил в армянскую столицу более 30 человек 03.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus 3 февраля выполнила рейс Стамбул – Ереван впервые за последние два года.На видео видно, как пассажиры проходят регистрацию в стамбульском аэропорту. Некоторые из них рассказали о том, что думают о возобновлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.Впервые после двухлетнего перерыва между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение. Первый рейс выполнил армянский перевозчик FlyOne Armenia. На борту самолета находились 65 пассажиров.Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).
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Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван

21:40 03.02.2022 (обновлено: 21:42 03.02.2022)
© photo: Sputnik / Георгий ЗимаревСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
© photo: Sputnik / Георгий Зимарев
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Самолет турецкой авиакомпании доставил в армянскую столицу более 30 человек
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus 3 февраля выполнила рейс Стамбул – Ереван впервые за последние два года.
На видео видно, как пассажиры проходят регистрацию в стамбульском аэропорту. Некоторые из них рассказали о том, что думают о возобновлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.
Впервые после двухлетнего перерыва между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение. Первый рейс выполнил армянский перевозчик FlyOne Armenia. На борту самолета находились 65 пассажиров.
Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).
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