https://sputnik-georgia.ru/20220203/pervyy-aviareys-iz-stambula-pribyl-v-erevan-264133691.html
Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван
Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван
Самолет турецкой авиакомпании доставил в армянскую столицу более 30 человек 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T21:40+0400
2022-02-03T21:40+0400
2022-02-03T21:42+0400
в мире
новости
армения
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264133646_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_153ef59197320569d4132e2eed7f029a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus 3 февраля выполнила рейс Стамбул – Ереван впервые за последние два года.На видео видно, как пассажиры проходят регистрацию в стамбульском аэропорту. Некоторые из них рассказали о том, что думают о возобновлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.Впервые после двухлетнего перерыва между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение. Первый рейс выполнил армянский перевозчик FlyOne Armenia. На борту самолета находились 65 пассажиров.Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264133646_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0f272d976f744b25dbcd5a6daa1ef8ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, армения, турция
Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван
21:40 03.02.2022 (обновлено: 21:42 03.02.2022) Подписаться на
Самолет турецкой авиакомпании доставил в армянскую столицу более 30 человек
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus 3 февраля выполнила рейс Стамбул – Ереван впервые за последние два года.
На видео видно, как пассажиры проходят регистрацию в стамбульском аэропорту. Некоторые из них рассказали о том, что думают о возобновлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией.
Впервые после двухлетнего перерыва между Арменией и Турцией возобновилось прямое авиасообщение. Первый рейс выполнил армянский перевозчик FlyOne Armenia. На борту самолета находились 65 пассажиров.
Авиакомпания FlyOne Armenia - со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам, будет выполнять рейс Ереван-Стамбул-Ереван. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). У Pegasus Airlines запланированы два рейса - 2 и 5 февраля, однако с 7 февраля по 27 марта авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю (в понедельник, четверг и субботу).