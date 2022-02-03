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Попова о биолабораториях США у российских границ – видео
Попова о биолабораториях США у российских границ – видео
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о биолабораториях США, которые действуют близ российских границ. Что она заявила –... 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T14:19+0400
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Эти лаборатории имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают, сказала Анна Попова. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", – отметила глава Роспотребнадзора. О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, чем грозит деятельность биолабораторий США близ российских границ – во фрагменте интервью главы российского ведомства.
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видео, мультимедиа, россия, сша, политика, видео
Попова о биолабораториях США у российских границ – видео
14:19 03.02.2022 (обновлено: 14:23 03.02.2022)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о биолабораториях США, которые действуют близ российских границ. Что она заявила – смотрите в видео
Эти лаборатории имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают, сказала Анна Попова. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", – отметила глава Роспотребнадзора.
О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, чем грозит деятельность биолабораторий США близ российских границ – во фрагменте интервью главы российского ведомства.