https://sputnik-georgia.ru/20220203/popova-o-biolaboratoriyakh-ssha-u-rossiyskikh-granits---video-264116910.html

Попова о биолабораториях США у российских границ – видео

Попова о биолабораториях США у российских границ – видео

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о биолабораториях США, которые действуют близ российских границ. Что она заявила –... 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T14:19+0400

2022-02-03T14:19+0400

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Эти лаборатории имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают, сказала Анна Попова. "Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", – отметила глава Роспотребнадзора. О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, чем грозит деятельность биолабораторий США близ российских границ – во фрагменте интервью главы российского ведомства.

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