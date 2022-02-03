https://sputnik-georgia.ru/20220203/putin-otvetil-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti---video-264113842.html

Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео

Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео

США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Подробнее о том, что он сказал ... 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T13:42+0400

2022-02-03T13:42+0400

2022-02-03T13:42+0400

видео

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владимир путин

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Глава Российского государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы. Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Владимир Путин.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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