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Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео
Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео
США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Подробнее о том, что он сказал ... 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T13:42+0400
2022-02-03T13:42+0400
2022-02-03T13:42+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
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Глава Российского государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы. Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Владимир Путин.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео
США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Подробнее о том, что он сказал - смотрите в видео.
Глава Российского государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы. Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Владимир Путин.