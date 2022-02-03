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Путин: планов по введению локдауна в России нет
Путин: планов по введению локдауна в России нет
Ограничения для контактировавших с больными COVID-19 в скором времени можно снимать, сообщил президент 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T21:02+0400
2022-02-03T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Никаких планов введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса нет, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства сообщил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса.По словам Путина, предложения по снятию ограничений для контактных лиц появились в связи с особенностями течения болезни при заражении штаммом коронавируса "омикрон". Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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в мире, новости, россия, общество, владимир путин, коронавирус covid-19
Путин: планов по введению локдауна в России нет
21:02 03.02.2022 (обновлено: 21:23 03.02.2022) Подписаться на
Ограничения для контактировавших с больными COVID-19 в скором времени можно снимать, сообщил президент
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Никаких планов введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства сообщил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса.
"Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", - отметил Путин в четверг во время встречи с членами "Деловой России".
По словам Путина, предложения по снятию ограничений для контактных лиц появились в связи с особенностями течения болезни при заражении штаммом коронавируса "омикрон".
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.