https://sputnik-georgia.ru/20220203/putin-planov-po-vvedeniyu-lokdauna-v-rossii-net-264133446.html

Путин: планов по введению локдауна в России нет

Путин: планов по введению локдауна в России нет

Ограничения для контактировавших с больными COVID-19 в скором времени можно снимать, сообщил президент 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Никаких планов введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса нет, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства сообщил, что российские власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с переносчиками коронавируса.По словам Путина, предложения по снятию ограничений для контактных лиц появились в связи с особенностями течения болезни при заражении штаммом коронавируса "омикрон". Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

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в мире, новости, россия, общество, владимир путин, коронавирус covid-19