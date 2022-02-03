https://sputnik-georgia.ru/20220203/redkiy-vykhod-kak-seychas-vyglyadyat-deti-maykla-dzheksona-264124335.html
Редкий выход: как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?
Редкий выход: как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?
Все наследники легенды собрались вместе, чтобы почтить память любимого отца. Поклонники пришли в восторг!
2022-02-03T17:25+0400
2022-02-03T17:25+0400
2022-02-03T17:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
майкл джексон
зарубежные звезды
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/94/237249417_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11d784f9804236cec1d96da8624f705e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Сети обсуждают редкий выход в свет всех детей Майкла Джексона: наследники легендарного музыканта выросли и собрались вместе. Джексон - признанный король поп-музыки. Певец умер в 2009 году, но это не мешает фанатам с восторгом переслушивать его хиты и наблюдать за творческими успехами его детей. В начале февраля в Нью-Йорке состоялась премьера шоу, посвященного Майклу Джексону: на творческой встрече собрались дети музыканта. Сын Принс и дочка Пэрис позировали вместе на красной дорожке в очень стильных нарядах, что привело поклонников в неописуемый восторг. Пэрис в замшевых ботильонах на каблуке и ярко-красном платье с необычным рисунком и поясом на талии выглядела безупречно. Свой лук она дополнила многочисленными украшениями и эффектным макияжем. А ее родной брат решил надеть классический костюм с белоснежной рубашкой и галстуком. Образ разбавили дерзкие перстни на пальцах. Поклонников удивило то, что единокровный брат звезд - Принс II, которого родила суррогатная мать, отказался позировать фотографам, хотя и приехал на вечеринку. Но это не помешало его сестре опубликовать трогательное видео, где она выходит из здания под руку с братьями. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23724/94/237249417_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_615fed479edb4886dfe9b7540451bac6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
майкл джексон, зарубежные звезды, шоу-бизнес
Редкий выход: как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?
Подписаться на
Все наследники легенды собрались вместе, чтобы почтить память любимого отца. Поклонники пришли в восторг!
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Сети обсуждают редкий выход в свет всех детей Майкла Джексона: наследники легендарного музыканта выросли и собрались вместе.
Джексон - признанный король поп-музыки. Певец умер в 2009 году, но это не мешает фанатам с восторгом переслушивать его хиты и наблюдать за творческими успехами его детей.
В начале февраля в Нью-Йорке состоялась премьера шоу, посвященного Майклу Джексону: на творческой встрече собрались дети музыканта. Сын Принс и дочка Пэрис позировали вместе на красной дорожке в очень стильных нарядах, что привело поклонников в неописуемый восторг.
Пэрис в замшевых ботильонах на каблуке и ярко-красном платье с необычным рисунком и поясом на талии выглядела безупречно. Свой лук она дополнила многочисленными украшениями и эффектным макияжем.
А ее родной брат решил надеть классический костюм с белоснежной рубашкой и галстуком. Образ разбавили дерзкие перстни на пальцах.
Поклонников удивило то, что единокровный брат звезд - Принс II, которого родила суррогатная мать, отказался позировать фотографам, хотя и приехал на вечеринку. Но это не помешало его сестре опубликовать трогательное видео, где она выходит из здания под руку с братьями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.