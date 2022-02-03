https://sputnik-georgia.ru/20220203/redkiy-vykhod-kak-seychas-vyglyadyat-deti-maykla-dzheksona-264124335.html

Редкий выход: как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?

Редкий выход: как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?

Все наследники легенды собрались вместе, чтобы почтить память любимого отца. Поклонники пришли в восторг!

2022-02-03T17:25+0400

2022-02-03T17:25+0400

2022-02-03T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Сети обсуждают редкий выход в свет всех детей Майкла Джексона: наследники легендарного музыканта выросли и собрались вместе. Джексон - признанный король поп-музыки. Певец умер в 2009 году, но это не мешает фанатам с восторгом переслушивать его хиты и наблюдать за творческими успехами его детей. В начале февраля в Нью-Йорке состоялась премьера шоу, посвященного Майклу Джексону: на творческой встрече собрались дети музыканта. Сын Принс и дочка Пэрис позировали вместе на красной дорожке в очень стильных нарядах, что привело поклонников в неописуемый восторг. Пэрис в замшевых ботильонах на каблуке и ярко-красном платье с необычным рисунком и поясом на талии выглядела безупречно. Свой лук она дополнила многочисленными украшениями и эффектным макияжем. А ее родной брат решил надеть классический костюм с белоснежной рубашкой и галстуком. Образ разбавили дерзкие перстни на пальцах. Поклонников удивило то, что единокровный брат звезд - Принс II, которого родила суррогатная мать, отказался позировать фотографам, хотя и приехал на вечеринку. Но это не помешало его сестре опубликовать трогательное видео, где она выходит из здания под руку с братьями. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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майкл джексон, зарубежные звезды, шоу-бизнес