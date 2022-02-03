https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-gori-v-tsentre-kultury-obnaruzhili-mayning-fermu-264125441.html

В Центре культуры Гори обнаружили майнинг-ферму

В Центре культуры Гори обнаружили майнинг-ферму

Антикоррупционное агентство СГБ уже начало следствие 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T17:57+0400

2022-02-03T17:57+0400

2022-02-03T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности начала следствие после того, как в Культурно-просветительском центре города Гори обнаружила, предположительно, майнинг-ферму, сообщает телеканал "Рустави-2".Обыск был проведен на основе оперативной информации. Пока никто не задержан. По версии телеканала, оборудование для майнинга в здании еще в 2020 году установил заместитель директора центра Георгий Кватадзе. Сразу после распространения информации о том, что Центром заинтересовалась СГБ, Кватадзе уволился.Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек>>По неофициальной информации, ежемесячно счет за электроэнергию в Культурно-просветительском центре составлял около 6 тысяч лари (около 2 тысячи долларов).Комментируя ситуацию, директор горийского Центра культуры Давид Церцвадзе заявил, что ему ничего не известно по поводу майнинг-фермы, поскольку он назначен на эту должность всего два дня назад.А председатель городского собрания (сакребуло) Гори Давид Размадзе усомнился в том, что майнинг-ферму мог организовать один человек. Служба госбезопасности Грузии официального заявления по поводу начатого следствия в Гори пока не делала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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