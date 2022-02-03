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В Центре культуры Гори обнаружили майнинг-ферму
В Центре культуры Гори обнаружили майнинг-ферму
Антикоррупционное агентство СГБ уже начало следствие 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T17:57+0400
2022-02-03T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности начала следствие после того, как в Культурно-просветительском центре города Гори обнаружила, предположительно, майнинг-ферму, сообщает телеканал "Рустави-2".Обыск был проведен на основе оперативной информации. Пока никто не задержан. По версии телеканала, оборудование для майнинга в здании еще в 2020 году установил заместитель директора центра Георгий Кватадзе. Сразу после распространения информации о том, что Центром заинтересовалась СГБ, Кватадзе уволился.Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек>>По неофициальной информации, ежемесячно счет за электроэнергию в Культурно-просветительском центре составлял около 6 тысяч лари (около 2 тысячи долларов).Комментируя ситуацию, директор горийского Центра культуры Давид Церцвадзе заявил, что ему ничего не известно по поводу майнинг-фермы, поскольку он назначен на эту должность всего два дня назад.А председатель городского собрания (сакребуло) Гори Давид Размадзе усомнился в том, что майнинг-ферму мог организовать один человек. Служба госбезопасности Грузии официального заявления по поводу начатого следствия в Гори пока не делала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, гори, криптовалюта, сгб, происшествия
В Центре культуры Гори обнаружили майнинг-ферму
17:57 03.02.2022 (обновлено: 18:38 03.02.2022) Подписаться на
Антикоррупционное агентство СГБ уже начало следствие
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik.
Служба государственной безопасности начала следствие после того, как в Культурно-просветительском центре города Гори обнаружила, предположительно, майнинг-ферму, сообщает телеканал "Рустави-2".
Обыск был проведен на основе оперативной информации. Пока никто не задержан.
По версии телеканала, оборудование для майнинга в здании еще в 2020 году установил заместитель директора центра Георгий Кватадзе. Сразу после распространения информации о том, что Центром заинтересовалась СГБ, Кватадзе уволился.
По неофициальной информации, ежемесячно счет за электроэнергию в Культурно-просветительском центре составлял около 6 тысяч лари (около 2 тысячи долларов).
Комментируя ситуацию, директор горийского Центра культуры Давид Церцвадзе заявил, что ему ничего не известно по поводу майнинг-фермы, поскольку он назначен на эту должность всего два дня назад.
А председатель городского собрания (сакребуло) Гори Давид Размадзе усомнился в том, что майнинг-ферму мог организовать один человек.
"Соответствующие службы изучают дело. Очень сложно сказать, кто об этом знал, но очень сомневаюсь, что это дело провернул один человек. Руководитель центра сказал мне накануне, что давно подозревал что-то неладное", - сказал Размадзе ТВ "Мтавари".
Служба госбезопасности Грузии официального заявления по поводу начатого следствия в Гори пока не делала.
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