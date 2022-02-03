https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-gruzii-snimayut-pervyy-blokbaster-devyat-bratev--ogon-prometeya-264115430.html

В Грузии снимают первый блокбастер "Девять братьев – Огонь Прометея"

В Грузии снимают первый блокбастер "Девять братьев – Огонь Прометея"

Действие в картине происходит в наши дни, а братья Херхеулидзе представлены как международная антитеррористическая группировка 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T14:14+0400

2022-02-03T14:14+0400

2022-02-03T14:19+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

грузинское кино

грузинский шоу-бизнес

новости

культура

грузия

ираклий макацария

дубай

батуми

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/03/264113377_0:229:2048:1381_1920x0_80_0_0_b9e0a098a60678eb52a12cb6b201718e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Съемки первого грузинского блокбастера "Девять братьев – Огонь Прометея" режиссеров Зураба Васадзе и Серго Эгояна проходят в Грузии.В основе сюжета лежит реальная история братьев Херхеулидзе. Это памятная страница из истории Грузии, когда девять братьев Херхеулидзе с матерью, сестрой и с ними 9 000 грузин были убиты на Марабдинском поле в битве против армии иранского шаха Абасса I в 1625 году.Однако действие в фильме "Девять братьев – Огонь Прометея" происходит в наши дни, а братья представлены как международная антитеррористическая группировка. По сюжету, во время одного из заданий группировки ситуация развивается таким образом, что масштабы полностью меняются и охватывают весь мир. В Сети уже можно увидеть пилотный трейлер к фильму.Интересно, что идея создания фильма появилась еще в 2015 году, однако начать ее осуществление режиссерам удалось только в 2021 году.Вместе с опытными актерами – Зура Кипшидзе, Георгий Вардосанидзе, Георгий Гилигашвили, Нанка Калатозишвили, Зура Ингороква, Ираклий Макацария, в фильме принимают участие и грузинские спортсмены Гиги Шаламберидзе, Роман Долидзе и другие.Съемки первой части трилогии будут проходить в Тбилиси, Батуми, Дубае, Братиславе и Санкт-Петербурге. Ожидается, что съемки завершатся в сентябре, а премьера ожидается в конце 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

дубай

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

грузинское кино, грузинский шоу-бизнес, новости, культура, грузия, ираклий макацария, дубай, батуми, тбилиси