https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-gruzii-snimayut-pervyy-blokbaster-devyat-bratev--ogon-prometeya-264115430.html
В Грузии снимают первый блокбастер "Девять братьев – Огонь Прометея"
В Грузии снимают первый блокбастер "Девять братьев – Огонь Прометея"
Действие в картине происходит в наши дни, а братья Херхеулидзе представлены как международная антитеррористическая группировка 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T14:14+0400
2022-02-03T14:14+0400
2022-02-03T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Съемки первого грузинского блокбастера "Девять братьев – Огонь Прометея" режиссеров Зураба Васадзе и Серго Эгояна проходят в Грузии.В основе сюжета лежит реальная история братьев Херхеулидзе. Это памятная страница из истории Грузии, когда девять братьев Херхеулидзе с матерью, сестрой и с ними 9 000 грузин были убиты на Марабдинском поле в битве против армии иранского шаха Абасса I в 1625 году.Однако действие в фильме "Девять братьев – Огонь Прометея" происходит в наши дни, а братья представлены как международная антитеррористическая группировка. По сюжету, во время одного из заданий группировки ситуация развивается таким образом, что масштабы полностью меняются и охватывают весь мир. В Сети уже можно увидеть пилотный трейлер к фильму.Интересно, что идея создания фильма появилась еще в 2015 году, однако начать ее осуществление режиссерам удалось только в 2021 году.Вместе с опытными актерами – Зура Кипшидзе, Георгий Вардосанидзе, Георгий Гилигашвили, Нанка Калатозишвили, Зура Ингороква, Ираклий Макацария, в фильме принимают участие и грузинские спортсмены Гиги Шаламберидзе, Роман Долидзе и другие.Съемки первой части трилогии будут проходить в Тбилиси, Батуми, Дубае, Братиславе и Санкт-Петербурге. Ожидается, что съемки завершатся в сентябре, а премьера ожидается в конце 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинское кино, грузинский шоу-бизнес, новости, культура, грузия, ираклий макацария, дубай, батуми, тбилиси
В Грузии снимают первый блокбастер "Девять братьев – Огонь Прометея"
14:14 03.02.2022 (обновлено: 14:19 03.02.2022)
Действие в картине происходит в наши дни, а братья Херхеулидзе представлены как международная антитеррористическая группировка
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Съемки первого грузинского блокбастера "Девять братьев – Огонь Прометея" режиссеров Зураба Васадзе и Серго Эгояна проходят в Грузии.
В основе сюжета лежит реальная история братьев Херхеулидзе. Это памятная страница из истории Грузии, когда девять братьев Херхеулидзе с матерью, сестрой и с ними 9 000 грузин были убиты на Марабдинском поле в битве против армии иранского шаха Абасса I в 1625 году.
Однако действие в фильме "Девять братьев – Огонь Прометея" происходит в наши дни, а братья представлены как международная антитеррористическая группировка.
По сюжету, во время одного из заданий группировки ситуация развивается таким образом, что масштабы полностью меняются и охватывают весь мир. В Сети уже можно увидеть пилотный трейлер к фильму.
Интересно, что идея создания фильма появилась еще в 2015 году, однако начать ее осуществление режиссерам удалось только в 2021 году.
Вместе с опытными актерами – Зура Кипшидзе, Георгий Вардосанидзе, Георгий Гилигашвили, Нанка Калатозишвили, Зура Ингороква, Ираклий Макацария, в фильме принимают участие и грузинские спортсмены Гиги Шаламберидзе, Роман Долидзе и другие.
Съемки первой части трилогии будут проходить в Тбилиси, Батуми, Дубае, Братиславе и Санкт-Петербурге. Ожидается, что съемки завершатся в сентябре, а премьера ожидается в конце 2022 года.
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