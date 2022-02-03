https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-tbilisi-i-okrestnostyakh-nachinaetsya-sanitarnaya-rubka-derevev-264102691.html

В Тбилиси и окрестностях начинается санитарная рубка деревьев

В Тбилиси и окрестностях начинается санитарная рубка деревьев

Санитарная вырубка в Тбилиси начнется 3 февраля и будет вестись весь год 03.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилиси

дерево

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Городская служба охраны окружающей среды сообщила о начале санитарной вырубке больных и засохших деревьев в Тбилиси и его окрестностях.По данным службы, санитарная вырубка начнется 3 февраля и будет вестись весь год. Засохшие и больные деревья будут вырубаться в пригородах столицы – в окрестностях Цхнети и Коджори, а также в центральном районе Тбилиси Сабуртало.Причиной вырубки называется распространение болезни, вызванной вредителями. Заболевание распространилось еще в 1990-х годах, но борьба с ней велась неэффективно.Больные деревья продолжают вырубать в Тбилиси>>Кроме того, по утверждению городской службы, регенерации лесов вокруг Тбилиси мешают также поваленные ветрами и снегопадами деревья, и лесам требуется очищение.По инициативе мэрии в 2019 году состояние заболевших деревьев изучали международные эксперты. Они провели исследование в лучших лабораториях Европы, по итогам которого подготовили план действий, чтобы предотвратить распространение болезни.Приоритетом мэрии является развитие рекреационных пространств и улучшение экологического состояния, поэтому на месте каждого срубленного дерева будет посажено новое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилиси, дерево