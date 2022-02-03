https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-uchitelya-bez-vysshego-obrazovaniya-v-gruzii-vnosyat-popravki-v-zakon-264093162.html

Преподавать искусство в школах Грузии смогут люди без высшего образования

Преподавать искусство в школах Грузии смогут люди без высшего образования

Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T08:31+0400

2022-02-03T08:31+0400

2022-02-03T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Выпускники училищ получат право преподавать искусство в школах без наличия диплома о высшем образовании, соответствующие поправки в закон "Об общем образовании" утвердил парламент Грузии в третьем окончательном чтении.Согласно действующему законодательству, в общеобразовательных учреждениях преподавать науки, связанные с искусством, могут только лица с дипломами Консерватории, Художественной академии, Госуниверситета театра и кино, Технического университета, Университета имени Акакия Церетели и Батумского учебного университета искусств.Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах.Согласно принятым поправкам, теперь для преподавания будет достаточно диплома выпускника училища искусств. Всего таких в Грузии 15.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, образование, образование в грузии