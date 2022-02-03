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Преподавать искусство в школах Грузии смогут люди без высшего образования
Преподавать искусство в школах Грузии смогут люди без высшего образования
Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Выпускники училищ получат право преподавать искусство в школах без наличия диплома о высшем образовании, соответствующие поправки в закон "Об общем образовании" утвердил парламент Грузии в третьем окончательном чтении.Согласно действующему законодательству, в общеобразовательных учреждениях преподавать науки, связанные с искусством, могут только лица с дипломами Консерватории, Художественной академии, Госуниверситета театра и кино, Технического университета, Университета имени Акакия Церетели и Батумского учебного университета искусств.Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах.Согласно принятым поправкам, теперь для преподавания будет достаточно диплома выпускника училища искусств. Всего таких в Грузии 15.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование, образование в грузии

Преподавать искусство в школах Грузии смогут люди без высшего образования

08:31 03.02.2022
© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov / Перейти в фотобанкНачало учебного года в Москве
Начало учебного года в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov
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Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Выпускники училищ получат право преподавать искусство в школах без наличия диплома о высшем образовании, соответствующие поправки в закон "Об общем образовании" утвердил парламент Грузии в третьем окончательном чтении.
Согласно действующему законодательству, в общеобразовательных учреждениях преподавать науки, связанные с искусством, могут только лица с дипломами Консерватории, Художественной академии, Госуниверситета театра и кино, Технического университета, Университета имени Акакия Церетели и Батумского учебного университета искусств.
Причиной принятия поправок авторы называют нехватку кадров в школах.
Согласно принятым поправкам, теперь для преподавания будет достаточно диплома выпускника училища искусств. Всего таких в Грузии 15.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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