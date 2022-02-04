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Число кредитов с плавающей процентной ставкой В Грузии растет

Число кредитов с плавающей процентной ставкой В Грузии растет

Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5% 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T07:01+0400

2022-02-04T07:01+0400

2022-02-04T07:01+0400

грузия

новости

экономика

кредит

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 183,5 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении неправительственной организации "Общество и банки".С 1 декабря по 1 января 2021 года число кредитов с плавающей процентной ставкой выросло на 8,2 тысячи. По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари. По состоянию на 1 января кредиты с плавающей ставкой составляли 41,1% от общего кредитного портфеля в лари.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5%."Решение Комитета по денежно-кредитной политике является продолжением ужесточенной политики в отношении текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным воздействием внутренних и внешних факторов, влияющих на экономику. Годовая инфляция в декабре составила 13,9%, что может стать серьезным ударом по экономике, если повлияет на инфляционные ожидания в долгосрочной перспективе.", – говорится в заявлении НПО.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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