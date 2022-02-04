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Число кредитов с плавающей процентной ставкой В Грузии растет
Число кредитов с плавающей процентной ставкой В Грузии растет
Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5% 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T07:01+0400
2022-02-04T07:01+0400
2022-02-04T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 183,5 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении неправительственной организации "Общество и банки".С 1 декабря по 1 января 2021 года число кредитов с плавающей процентной ставкой выросло на 8,2 тысячи. По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари. По состоянию на 1 января кредиты с плавающей ставкой составляли 41,1% от общего кредитного портфеля в лари.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5%."Решение Комитета по денежно-кредитной политике является продолжением ужесточенной политики в отношении текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным воздействием внутренних и внешних факторов, влияющих на экономику. Годовая инфляция в декабре составила 13,9%, что может стать серьезным ударом по экономике, если повлияет на инфляционные ожидания в долгосрочной перспективе.", – говорится в заявлении НПО.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, экономика, кредит, ставка рефинансирования
Число кредитов с плавающей процентной ставкой В Грузии растет
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Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5%
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 183,5 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении неправительственной организации "Общество и банки".
С 1 декабря по 1 января 2021 года число кредитов с плавающей процентной ставкой выросло на 8,2 тысячи. По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари. По состоянию на 1 января кредиты с плавающей ставкой составляли 41,1% от общего кредитного портфеля в лари.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Решение Комитета по денежно-кредитной политике является продолжением ужесточенной политики в отношении текущих инфляционных процессов в экономике, вызванных совокупным воздействием внутренних и внешних факторов, влияющих на экономику. Годовая инфляция в декабре составила 13,9%, что может стать серьезным ударом по экономике, если повлияет на инфляционные ожидания в долгосрочной перспективе.", – говорится в заявлении
НПО.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования
Вид кредита
Количество кредитов
Объем, млн лари
Потребительский
79 700
1 153,7
Ипотечный
66 500
2 929,2
Бизнес-кредит
35 300
4 496,5
Автокредит
600
16,2
Неопределенного назначения
3 000
91,4
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.
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