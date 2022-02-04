https://sputnik-georgia.ru/20220204/chto-my-znaem-ob-effekte-notsebo-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-264143619.html

Что мы знаем об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19?

Что мы знаем об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19?

Такая реакция наблюдается даже после прививок от гриппа, утверждает медик 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T13:03+0400

2022-02-04T13:03+0400

2022-02-04T13:03+0400

вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Эффект ноцебо – именно он наблюдается у части людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, заявил российский иммунолог Николай Крючков.По словам врача, это противоположный плацебо эффект: при нем пациенты жалуются на ухудшение самочувствия, при этом по несвязанным с препаратом причинам.Это наблюдается даже после прививок от гриппа, утверждает медик. "Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо", – сказал Крючков.Ноцебо (от лат. nocebo – "я поврежу") – средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился как антитеза плацебо. Как и эффект плацебо, эффект ноцебо имеет психофизиологическую природу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, наука, новости