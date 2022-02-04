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Эхо истории: на западе Грузии обнаружены останки 29 человек
Эхо истории: на западе Грузии обнаружены останки 29 человек
Предположительно найдены останки 29 человек, расстрелянных 15 марта 1938 года во время сталинских репрессий 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T12:47+0400
2022-02-04T12:47+0400
2022-02-04T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. На территории бывшей военной базы в Хелвачаури (Аджария) обнаружены останки 29 человек, сообщает телеканал "Мтавари".По мнению археологов и историков, останки принадлежат расстрелянным во время репрессий 1937-1938 годов.Основные работы проводили шесть сотрудников Польского института национальной памяти по приглашению Батумско-Лазетской епархии.Работы ведутся уже две недели. После первичного антропологического исследования останки будут перенесены и захоронены на территорию монастыря.По версии следствия, вероятно, людей, чьи останки были найдены в Хелвачаури, были расстреляны 15 марта 1938 года во время сталинских репрессий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Эхо истории: на западе Грузии обнаружены останки 29 человек
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Предположительно найдены останки 29 человек, расстрелянных 15 марта 1938 года во время сталинских репрессий
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
На территории бывшей военной базы в Хелвачаури (Аджария) обнаружены останки 29 человек, сообщает телеканал "Мтавари"
.
По мнению археологов и историков, останки принадлежат расстрелянным во время репрессий 1937-1938 годов.
Основные работы проводили шесть сотрудников Польского института национальной памяти по приглашению Батумско-Лазетской епархии.
Работы ведутся уже две недели. После первичного антропологического исследования останки будут перенесены и захоронены на территорию монастыря.
По версии следствия, вероятно, людей, чьи останки были найдены в Хелвачаури, были расстреляны 15 марта 1938 года во время сталинских репрессий.
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