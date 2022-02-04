https://sputnik-georgia.ru/20220204/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-264144267.html

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T13:03+0400

2022-02-04T13:03+0400

2022-02-04T13:34+0400

мария захарова

россия

политика

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264149163_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_66e7faccd08dce37bef4d89d090a5b32.jpg

Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мария захарова, россия, политика, мультимедиа, видео, видео