https://sputnik-georgia.ru/20220204/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-264144267.html
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T13:03+0400
2022-02-04T13:03+0400
2022-02-04T13:34+0400
мария захарова
россия
политика
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264149163_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_66e7faccd08dce37bef4d89d090a5b32.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264149163_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3466e737bea5f99968c138bce3b9c666.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, россия, политика, мультимедиа, видео, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
13:03 04.02.2022 (обновлено: 13:34 04.02.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.