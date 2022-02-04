https://sputnik-georgia.ru/20220204/film-o-traditsionnoy-adzharskoy-vyshivke-otsenili-v-parizhe-264152381.html

Фильм о традиционной аджарской вышивке оценили в Париже

Фильм о традиционной аджарской вышивке оценили в Париже

Аджарская вышивка – одна из важнейших тем грузинских традиционных ремесел – сегодня находится под угрозой исчезновения 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Документальный фильм "Цвет аджарского приданого" (The Adjarian Bride's Treasure), снятый режиссером и фотографом Ирмой Шарикадзе, победил в номинации "Лучший документальный фильм" на фестивале Paris Cinema Awards.Paris Cinema Awards продвигает независимые французские и международные проекты. Фестиваль отбирает лучшие фильмы каждый месяц, а уже после лучшие из лучших рассматриваются составом международного фестиваля.Короткометражка Ирмы Шарикадзе, которой предшествовала экспедиция в Верхнюю Аджарию, рассказывает о неизвестной многим теме аджарской вышивки, которую автор изучает с 2019 года.Аджарская вышивка – одна из важнейших тем грузинских традиционных ремесел, которая сегодня находится под угрозой исчезновения. Ареал культурного распространения включал Аджарию и села юго-восточной Грузии, где проживают аджарцы. "Фильм The Adjarian Bride's Treasure представляет собой манифест, голос женщин, проживающих в высокогорной Аджарии, так как традиция создания вышивки передается из поколения в поколение по линии женщин. Вышивка приданого аджарской женщины представляет собой такую форму искусства, через которую Грузию можно представить мировой культуре под совершенно новым ракурсом", - говорится в распространенном сообщении TBC банка, при поддержке которого создавался фильм.Премьера фильма специально состоится для населения высокогорной Аджарии в театре Хуло в конце апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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