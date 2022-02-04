https://sputnik-georgia.ru/20220204/kak-menyalsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii-v-2011---2021-goda-264166402.html

Как менялся объем внешнего долга Грузии в 2011 - 2021 годах

Как менялся объем внешнего долга Грузии в 2011 - 2021 годах

В 2011 году объем государственного внешнего долга в Грузии составлял более 4,2 миллиарда долларов, а в 2021 году - более 8,2 миллиарда долларов 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T21:04+0400

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Рекордный рост был зафиксирован в 2020 году, когда объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов увеличился на 31,3% по сравнению с 2019 годом и составил более 7,5 миллиарда долларов. Такой рост госдолга был связан с экономическими последствиями пандемии коронавируса COVID-19. А в 2021 году объем государственного внешнего долга Грузии вырос на 9%.В тройку крупнейших кредиторов страны, среди международных организаций, входят Азиатский банк развития (ADB); Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (IBRD); Всемирный банк, Международная ассоциация развития (IDA). Что касается крупнейших кредиторов Грузии среди стран, то в тройку входят - Франция, Германия и Япония.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялся объем государственного внешнего долга в период с 2011 по 2021 годы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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