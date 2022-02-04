https://sputnik-georgia.ru/20220204/kanatnaya-doroga-rike-narikala-v-tbilisi-budet-zakryta-do-1-marta-264160388.html

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта до 1 марта

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта до 1 марта

Планируется замена буксирного троса канатки и проведение сервисных работ 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T18:31+0400

2022-02-04T18:31+0400

2022-02-04T18:31+0400

грузия

новости

парк рике

тбилиси

канатная дорога

крепость нарикала

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, с 7 февраля до 1 марта не сможет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении столичной мэрии.По информации компании, в указанный период планируется замена буксирного троса и проведение сервисных работ. Работы будут проводить специалисты итальянской компании-производителя LEITNER.Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, парк рике, тбилиси, канатная дорога, крепость нарикала