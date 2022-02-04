https://sputnik-georgia.ru/20220204/luchshie-filmy-nazvan-spisok-pretendentov-premii-bafta-2022-264156516.html
Лучшие фильмы: назван список претендентов премии BAFTA 2022
Лучшие фильмы: назван список претендентов премии BAFTA 2022
Стало известно, какие картины получили максимальное число номинаций, а какие остались "с носом"
2022-02-04T17:14+0400
2022-02-04T17:14+0400
2022-02-04T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Объявлены главные претенденты на премию BAFTA 2022: список фильмов удивит любого, даже самого искушенного зрителя. Премия BAFTA считается одной из самых значимых в мире кино после "Оскара". В этом году лидирующие позиции получили главные хиты кинопроката, а также неожиданные ленты. В 2022 году в список номинантов вошли: нашумевшая "Дюна" Вильнева, а также "Власть пса" Кэмпиона. За звание лучшего фильма поборются неочевидные картины - "Белфаст", комедия "Не смотрите наверх" и драма "Лакричная пицца". В номинации "Лучший актер" представлены: Леонардо Ди Каприо, Бенедикт Камбербэтч, а также Уилл Смит. А в список номинанток на "Лучшую актрису" критики включили Леди Гагу за "Дом Гуччи", восходящую звезду Алану Хаим, а также актрису Эмилию Джонс. СМИ подчеркивают, что Британская академия киноискусств показательно проигнорировала фильм "Спенсер" с Кристен Данст в роли принцессы Дианы. Несмотря на то, что фильм хорошо приняли на Венецианском кинофестивале, британцы не впечатлились историей леди Ди. Также в список не вошли: Николь Кидман, Оливия Колман и Дензел Вашингтон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу-бизнес, леди гага, бенедикт камбербэтч, леонардо ди каприо
Лучшие фильмы: назван список претендентов премии BAFTA 2022
17:14 04.02.2022 (обновлено: 17:50 04.02.2022) Подписаться на
Стало известно, какие картины получили максимальное число номинаций, а какие остались "с носом"
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Объявлены главные претенденты на премию BAFTA 2022: список фильмов удивит любого, даже самого искушенного зрителя.
Премия BAFTA считается одной из самых значимых в мире кино после "Оскара". В этом году лидирующие позиции получили главные хиты кинопроката, а также неожиданные ленты.
В 2022 году в список номинантов вошли: нашумевшая "Дюна" Вильнева, а также "Власть пса" Кэмпиона. За звание лучшего фильма поборются неочевидные картины - "Белфаст", комедия "Не смотрите наверх" и драма "Лакричная пицца".
В номинации "Лучший актер" представлены: Леонардо Ди Каприо, Бенедикт Камбербэтч, а также Уилл Смит. А в список номинанток на "Лучшую актрису" критики включили Леди Гагу за "Дом Гуччи", восходящую звезду Алану Хаим, а также актрису Эмилию Джонс.
СМИ подчеркивают, что Британская академия киноискусств показательно проигнорировала фильм "Спенсер" с Кристен Данст в роли принцессы Дианы. Несмотря на то, что фильм хорошо приняли на Венецианском кинофестивале, британцы не впечатлились историей леди Ди.
Также в список не вошли: Николь Кидман, Оливия Колман и Дензел Вашингтон.
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