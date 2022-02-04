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Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео
Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео
Кажется, в прошлой жизни домашний питомец был человеком, который очень любит физику и применяет ее везде 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T16:06+0400
2022-02-04T16:06+0400
2022-02-04T16:06+0400
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На кадрах видно, как мужчина подходит к лестнице в доме и подзывает своего крошечного песика. Сам он остается сверху и снимает на видео, как его питомец встает на передние лапки и вприпрыжку спускается по ступенькам. Можно подумать, что он настоящий акробат – баланс песик держит просто потрясающе.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
вирусные видео, смешные видео, видео с животными, видеоклуб , собака
Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео
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Кажется, в прошлой жизни домашний питомец был человеком, который очень любит физику и применяет ее везде
На кадрах видно, как мужчина подходит к лестнице в доме и подзывает своего крошечного песика. Сам он остается сверху и снимает на видео, как его питомец встает на передние лапки и вприпрыжку спускается по ступенькам. Можно подумать, что он настоящий акробат – баланс песик держит просто потрясающе.
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