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https://sputnik-georgia.ru/20220204/malenkiy-pesik-spuskaetsya-po-lestnitse-ochen-smeshnym-sposobom--30-mln-prosmotrov-na-video-264155248.html
Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео
Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео
Кажется, в прошлой жизни домашний питомец был человеком, который очень любит физику и применяет ее везде 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T16:06+0400
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На кадрах видно, как мужчина подходит к лестнице в доме и подзывает своего крошечного песика. Сам он остается сверху и снимает на видео, как его питомец встает на передние лапки и вприпрыжку спускается по ступенькам. Можно подумать, что он настоящий акробат – баланс песик держит просто потрясающе.Смотрите на видео также:
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вирусные видео, смешные видео, видео с животными, видеоклуб , собака

Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео

16:06 04.02.2022
© AFP / Stevenerdman FerdmanИнтернет-знаменитость собака Tinkerbelle The Dog на балу iHeartRadio Jingle Ball 2019 в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Интернет-знаменитость собака Tinkerbelle The Dog на балу iHeartRadio Jingle Ball 2019 в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© AFP / Stevenerdman Ferdman
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Кажется, в прошлой жизни домашний питомец был человеком, который очень любит физику и применяет ее везде
 
На кадрах видно, как мужчина подходит к лестнице в доме и подзывает своего крошечного песика. Сам он остается сверху и снимает на видео, как его питомец встает на передние лапки и вприпрыжку спускается по ступенькам. Можно подумать, что он настоящий акробат – баланс песик держит просто потрясающе.
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