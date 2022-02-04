https://sputnik-georgia.ru/20220204/malenkiy-pesik-spuskaetsya-po-lestnitse-ochen-smeshnym-sposobom--30-mln-prosmotrov-na-video-264155248.html

Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео

Маленький песик спускается по лестнице очень смешным способом – 30 млн просмотров на видео

Кажется, в прошлой жизни домашний питомец был человеком, который очень любит физику и применяет ее везде 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T16:06+0400

2022-02-04T16:06+0400

2022-02-04T16:06+0400

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На кадрах видно, как мужчина подходит к лестнице в доме и подзывает своего крошечного песика. Сам он остается сверху и снимает на видео, как его питомец встает на передние лапки и вприпрыжку спускается по ступенькам. Можно подумать, что он настоящий акробат – баланс песик держит просто потрясающе.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вирусные видео, смешные видео, видео с животными, видеоклуб , собака