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"Он не будет молчать" – Саакашвили привезли на заседание суда
"Он не будет молчать" – Саакашвили привезли на заседание суда
Во дворе суда собираются сторонники экс-президента, чтобы поддержать его акцией протеста 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T11:16+0400
2022-02-04T11:16+0400
2022-02-04T11:30+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
дмитрий садзаглишвили
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет присутствовать на заседании суда в пятницу – его уже доставили в Тбилисский городской суд из руставской тюрьмы, где он отбывает срок по двум другим уголовным делам.Известно, что Саакашвили намерен выступить на суде с речью. "Посмотрим, как будут развиваться события в зале суда. Однако тот факт, что Михаил Саакашвили присутствует на судебном процесс, у меня создает разумное ожидание, что он не будет молчать", – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Во дворе суда собираются сторонники экс-президента, чтобы провести акцию в поддержку Саакашвили. На месте мобилизована полиция.Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября, когда стало известно об его аресте в Тбилиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и ступил на грузинскую землю 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени у порта Поти.Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд по отдельности рассматривает еще два дела – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, дмитрий садзаглишвили
"Он не будет молчать" – Саакашвили привезли на заседание суда
11:16 04.02.2022 (обновлено: 11:30 04.02.2022) Подписаться на
Во дворе суда собираются сторонники экс-президента, чтобы поддержать его акцией протеста
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет присутствовать на заседании суда в пятницу – его уже доставили в Тбилисский городской суд из руставской тюрьмы, где он отбывает срок по двум другим уголовным делам.
Известно, что Саакашвили намерен выступить на суде с речью.
"Посмотрим, как будут развиваться события в зале суда. Однако тот факт, что Михаил Саакашвили присутствует на судебном процесс, у меня создает разумное ожидание, что он не будет молчать", – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Во дворе суда собираются сторонники экс-президента, чтобы провести акцию в поддержку Саакашвили. На месте мобилизована полиция.
"Данное дело является абсурдным как с моральной, так и человеческой точки зрения, так как спорить с третьим президентом о том, почему он вернулся на родину, безусловно, никак нельзя оправдать", – отметил Садзаглишвили.
Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября, когда стало известно об его аресте в Тбилиси.
Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и ступил на грузинскую землю 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени у порта Поти.
Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд по отдельности рассматривает еще два дела – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.
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