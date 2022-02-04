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Первый день Олимпиады в Пекине: как выступили фигуристы из Грузии - фото
Первый день Олимпиады в Пекине: как выступили фигуристы из Грузии - фото
Грузинские фигуристы стартовали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T13:33+0400
2022-02-04T13:33+0400
2022-02-04T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. После первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место. Грузина опередили Натан Чен (США, 111.71), Шома Уно (Япония, 105.46) и россиянин Марк Кондратюк (95.81).После мужчин, на суд зрителей и жюри, ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла. Лидируют в этом виде программы американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (86.56).Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина/Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины произвольные выступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, морис квителашвили, сша
Первый день Олимпиады в Пекине: как выступили фигуристы из Грузии - фото
13:33 04.02.2022 (обновлено: 13:34 04.02.2022) Подписаться на
Грузинские фигуристы стартовали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. После первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.
Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место
. Грузина опередили Натан Чен (США, 111.71), Шома Уно (Япония, 105.46) и россиянин Марк Кондратюк (95.81).
После мужчин, на суд зрителей и жюри, ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат
, набрав 64.60 балла. Лидируют в этом виде программы американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (86.56).
Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина/Лука Берулава показали шестой результат
(64.79 балла).
Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины произвольные выступления.
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