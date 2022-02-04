https://sputnik-georgia.ru/20220204/pervyy-den-olimpiady-v-pekine-kak-vystupili-figuristy-iz-gruzii---foto-264148359.html

Первый день Олимпиады в Пекине: как выступили фигуристы из Грузии - фото

Первый день Олимпиады в Пекине: как выступили фигуристы из Грузии - фото

Грузинские фигуристы стартовали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине 04.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. После первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место. Грузина опередили Натан Чен (США, 111.71), Шома Уно (Япония, 105.46) и россиянин Марк Кондратюк (95.81).После мужчин, на суд зрителей и жюри, ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла. Лидируют в этом виде программы американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (86.56).Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина/Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины произвольные выступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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