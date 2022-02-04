"Рибирабо" – жизнь во благо, или История одного спасения
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика на фасаде здания на улице Чкондидели
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Мозаика как культурный ген Грузии или шедевры, которые нам так хочется спасти. Об одном из самых интересных отраслей искусства читайте в материале проекта "Прогулки по Тифлису"
Знаете, как выглядел бы сюжет "Мимино", вздумай Георгий Данелия снимать фильм сегодня? Это была бы история о том, как грузин, армянин и русский съезжаются в Тбилиси с тем, чтобы спасти… нет, не мир, а отдельно взятое искусство. А, впрочем, кто спасает хотя бы одно произведение искусства, тот спасает мир.
Да, главные действующие лица в пику сексизму – женщины. Красивые женщины. Они путешествует по всей Грузии, собирают информацию о мозаике, знакомятся с разными людьми, попадают в смешные и одновременно грустные истории.
Например, приезжают в душетский район в поисках мозаики, встречаются у здания с женщиной из местных. И в сердцах выговаривают ей, что местная власть и пальцем не хочет пошевелить, чтобы спасти произведение искусства. И тут женщина в халате и тапках признается, что она и есть местная власть – заместитель мэра.
© photo: courtesy of M. GogitidzeНастенная мозаика у станции метро Руставели, которой больше нет
Настенная мозаика у станции метро Руставели, которой больше нет
© photo: courtesy of M. Gogitidze
Или же героини решают заняться флакингом (стрит-арт на земле) в самом видном месте – перед министерством образования. Правоохранители их спрашивают, вы почему самовольничаете. Наши героини отвечают – лужи и пробоины в асфальте мозаикой закрываем. Чтобы красиво было. Не надо, чтобы красиво, надо как положено, наставляют стражи порядка.
Или же приезжают на объект, где собственник здания уничтожает мозаику, говорят с ним. Тот обещает, что все сохранит в целости и сохранности. А по итогам, берет да уничтожает.
Это была бы история не только о дружбе, но и о неравнодушии и желании сделать мир чуть-чуть лучше. И сюжет был бы основан на реальных событиях.
Весь мир – мозаика
Прототипами же героинь были бы: специалист по мозаикам, автор проекта фасадной и напольной мозаики Президентского дворца Грузии, а также автор проекта мозаики на площади Пьяцца в Батуми и других проектов в Грузии, Италии, Швейцарии Натали Амиреджиби Де Пита; общественный деятель, избранный консульский советник по делам французов, проживающих в Грузии и Армении, Лусине Бардон; историк, член правления IWA Грузия Ирина Кочак.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationПроцесс изготовления мозаики
Процесс изготовления мозаики
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Девочки дружили давно, а вот учредить фонд поддержки и развития грузинской мозаики решили совсем недавно. Фонд с интересным названием "Рибирабо", на литературном грузинском так называются первые предрассветные лучи света, занимается изучением, реставрацией и консервацией мозаик, созданных в Грузии как в древние времена, так и в советскую эпоху.
Кто-то философски изрек: весь мир – мозаика. А мы, получается, ее частицы. Разной величины, цвета, характера. Иногда рисунок, который рисует провидение, поражает воображение правильностью линий и богатством палитры. В другой – вызывает содрогание уродливостью форм и его содержанием.
Мозаике много лет. Очень. Самая древняя мозаика датируется четвертым тысячелетием до новой эры. Дворцы и храмы мозаичными узорами украшали еще шумеры.
Девушки в бикини на древнеримской мозаике
В Грузии самая старая мозаика античных времен была обнаружена в историческом месте под названием Дзалиси.
Мозаику часто использовали в оформлении домов в Тифлисе в конце XIX - начала XX века. Почти в каждом тифлисском доме, при входе в него, в парадной выкладывалось мозаикой приветствие на латыни – SALVE.
Напольная мозаика тут в изоблии
В советское время этот вид искусства получил уже новое развитие. Грузия является одной из постсоветских стран, в которой производство и создание мозаики было особенно продуктивным.
Искусство мозаики в Грузии связывают с именем художника и скульптора Зураба Церетели. В 1965-67 годах он был главным художником-оформителем курортного комплекса в Пицунде. А в 1967 году наладил массовое производство смальты – цветного стекла для производства мозаичных работ.
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeМозаика на бывшем здании политпросвещения. Автор З.Церетели
Мозаика на бывшем здании политпросвещения. Автор З.Церетели
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
В 70-80 годы им был создан ряд мозаичных панно в Тбилиси. Мозаика считается индустриальным культурным наследием Грузии. Но в число культурных приоритетов, к сожалению, не входит.
Национальный феномен
Расцвет мозаики пришелся на советские годы. Именно в этот период в стране были созданы сотни мозаичных шедевров. Основными темами были наука, технологические достижения, космос. Сегодня в масштабах Грузии насчитывается до 400 мозаик.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика на здании Пожарной части, называется Огонь в надежных руках
Мозаика на здании Пожарной части, называется Огонь в надежных руках
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Интересно, что в основном художники-монументалисты базировались на грузинском фольклоре, брали за основу национальный колорит. Поэтому наша мозаика – это часть национального феномена.
Да и вообще, грузинская мозаика ценна тематикой и школой живописи, которая радикально отличается от русской, казахской или любой другой.
Что касается создательниц фонда "Рибирабо", то они в течение двух лет занимаются инвентаризацией и составлением каталога мозаик.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика на остановке в Цихисдзири
Мозаика на остановке в Цихисдзири
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Одна из уникальнейших мозаик была ими обнаружена в деревушке под названием Цихисдзири, что недалеко от Ананури. Мозаикой оформлена старая, сельская остановка, которая уже не функционирует.
Это одна из лучших мозаик в Грузии, сделанных по технологии, которая напоминает процесс изготовления эмали. Автора мозаики Зураба Капанадзе уже нет в живых.
– Два года мы пытались привлечь внимание к этой мозаике, – рассказывает Ната. – И добились-таки, что остановке был присвоен статус культурного наследия. А это уже усложняет процесс реставрации, потому что нужно все согласовывать с Агентством по охране памятников и министерством культуры.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика в Цихисдзири
Мозаика в Цихисдзири
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Нужно проходить множество инстанций. В итоге мы получили финансирование от министерства культуры Грузии для первого этапа, который подразумевал изготовление и восстановление той части рисунка, которая была потеряна. А это 30 процентов мозаики. Под вторым этапом подразумевается монтаж изготовленных плит.
Еще одну мозаику спасти от уничтожения учредительницам фонда удалось в городе Зестафони.
– На фасаде зестафонского завода ферросплавов были сделаны в свое время пять прекраснейших мозаик, – продолжает Ната. – Автор этих работ, известный художник Демур Башалеишвили, создал посредством мозаики новое течение – индустриальный графизм.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика на фасаде керамического завода в Тбилиси
Мозаика на фасаде керамического завода в Тбилиси
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Территория завода продалась по частям. Осталось всего две мозаики. Одну мы практически выхватили у собственника территории. Он попросил за это 500 евро и дал нам ровно неделю на перенос мозаики. К процессу подключилась датская организация, которая финансировала проект сохранения этой мозаики. Организация занимается проблемами вынужденных переселенцев. А руководит ею француз, большой любитель мозаики.
Мозаика была перенесена фондом в Центр культуры, который эта благотворительная организация строила в Хони. Висит на стене, красивая, отлакированная. Изначально она была около 6 метров. Но наверху остались какие-то разрозненные фрагменты. Специалисты-мозаисты снимали ее со стены.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика за пределами столицы
Мозаика за пределами столицы
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Это очень трудоемкая работа, там каждую старую плитку нужно пронумеровать. И не только трудоемкая, но и дорогостоящая. Проект переноса этой мозаики обошелся нам в 10 тысяч евро.
Но не всегда попытки уберечь от уничтожения венчаются успехом. Приезжают, к слову, наши смелые женщины на место, вступают в переговоры с собственником здания. И выясняется, что ему мозаика на стене, приобретенной им собственности, абсолютно не нужна. И произведением искусства он ее не считает.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationМозаика на фасаде здания в городе Гардабани
Мозаика на фасаде здания в городе Гардабани
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Согласно нынешнему закону, если владелец приобретет здание, то он приобретает и все, что находится на этом здании, на его территории. В таких случаях мозаику от уничтожения может спасти только закон, которого, увы, в Грузии нет.
У мозаики в Грузии нет статуса культурного наследия. В этот список занесены всего две мозаики. Одна из них – знаменитый батумский осьминог. Тот самый, который местная власть хотела снести с бульвара. Но тогда батумцы защитили осьминога от посягательств, и он выжил.
Хорошие новости
В руставском плавательном бассейне "Толиа" директор (отнюдь не собственник помещения) купил на собственные деньги лак, покрыл им мозаику, которая находится рядом с бассейном. Покрыл для того, чтобы сырость не портила ее. И каждый день протирает мозаику.
© photo: courtesy of Ribirabo FoundationФрагмент восстановленной мозаики
Фрагмент восстановленной мозаики
© photo: courtesy of Ribirabo Foundation
Есть здание, где раньше была столовая для глухонемых. Там живет сегодня женщина, которая, несмотря на долги, свою неустроенность, заботится о мозаике, которая там есть. Есть люди, которые не привлекая внимания, по собственной инициативе, каждый день творят вокруг себя мир. Просто потому, что у них форма существования такая.
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