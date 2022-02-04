https://sputnik-georgia.ru/20220204/shest-proektov-iz-gruzii-nominirovany-na-prestizhnuyu-arkhitekturnuyu-premiyu-archdaily---264045703.html

Шесть проектов из Грузии номинированы на престижную архитектурную премию ArchDaily

Шесть проектов из Грузии номинированы на престижную архитектурную премию ArchDaily

Проекты, оказавшие влияние на современную архитектуру, будут выбирать сами читатели журнала ArchDaily 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T08:31+0400

2022-02-04T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Шесть грузинских архитектурных проектов поборются за обладание престижной премии журнала ArchDaily.В этом году ArchDaily в тринадцатый раз приглашает своих читателей принять участие в отборе и награждении проектов, оказавших влияние на современную архитектуру. Путем голосования читатель становится членом жюри и может назвать 15 лучших из более 4,5 тысячи проектов в каждой категории.В 2022 году в конкурсе премии принимают участие шесть грузинских проектов. Среди них работы Wunderwerk./DM Studio, David Giorgadze Architects/Maxime Machaidze (LTFR), NOA Studio, NS Studio, Studio 9 и T-Architects.Проекты варьируются от жилых домов и скейт-парков до частных домов и специально спроектированных площадок.В ближайшие недели в результате голосования выбранные сооружения сначала попадут в шорт-лист, а затем будут выявлены победители. На этапе номинации каждый зарегистрированный пользователь платформы My ArchDaily будет иметь возможность выбрать один проект в каждой категории.Этап голосования уже стартовал и продолжится до 9 февраля. Затем в финальный этап выйдут пять проектов в каждой категории. Голосование начнется 9 февраля и закончится 17 февраля. После этого будут выявлены победители.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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