Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220204/shest-proektov-iz-gruzii-nominirovany-na-prestizhnuyu-arkhitekturnuyu-premiyu-archdaily---264045703.html
Шесть проектов из Грузии номинированы на престижную архитектурную премию ArchDaily
Шесть проектов из Грузии номинированы на престижную архитектурную премию ArchDaily
Проекты, оказавшие влияние на современную архитектуру, будут выбирать сами читатели журнала ArchDaily 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T08:31+0400
2022-02-04T08:31+0400
культура
новости
в мире
грузия
архитектура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264045355_0:52:1500:896_1920x0_80_0_0_a299bb9d1276ea01f0881e064ccc8be3.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Шесть грузинских архитектурных проектов поборются за обладание престижной премии журнала ArchDaily.В этом году ArchDaily в тринадцатый раз приглашает своих читателей принять участие в отборе и награждении проектов, оказавших влияние на современную архитектуру. Путем голосования читатель становится членом жюри и может назвать 15 лучших из более 4,5 тысячи проектов в каждой категории.В 2022 году в конкурсе премии принимают участие шесть грузинских проектов. Среди них работы Wunderwerk./DM Studio, David Giorgadze Architects/Maxime Machaidze (LTFR), NOA Studio, NS Studio, Studio 9 и T-Architects.Проекты варьируются от жилых домов и скейт-парков до частных домов и специально спроектированных площадок.В ближайшие недели в результате голосования выбранные сооружения сначала попадут в шорт-лист, а затем будут выявлены победители. На этапе номинации каждый зарегистрированный пользователь платформы My ArchDaily будет иметь возможность выбрать один проект в каждой категории.Этап голосования уже стартовал и продолжится до 9 февраля. Затем в финальный этап выйдут пять проектов в каждой категории. Голосование начнется 9 февраля и закончится 17 февраля. После этого будут выявлены победители.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264045355_101:0:1434:1000_1920x0_80_0_0_444415ae0723527e87d222e7157e8fea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, в мире, грузия, архитектура

Шесть проектов из Грузии номинированы на престижную архитектурную премию ArchDaily

08:31 04.02.2022
© Facebook / Sai NamАрхитектурное сооружение
Архитектурное сооружение - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© Facebook / Sai Nam
Подписаться на
Проекты, оказавшие влияние на современную архитектуру, будут выбирать сами читатели журнала ArchDaily
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Шесть грузинских архитектурных проектов поборются за обладание престижной премии журнала ArchDaily.
В этом году ArchDaily в тринадцатый раз приглашает своих читателей принять участие в отборе и награждении проектов, оказавших влияние на современную архитектуру. Путем голосования читатель становится членом жюри и может назвать 15 лучших из более 4,5 тысячи проектов в каждой категории.
В 2022 году в конкурсе премии принимают участие шесть грузинских проектов. Среди них работы Wunderwerk./DM Studio, David Giorgadze Architects/Maxime Machaidze (LTFR), NOA Studio, NS Studio, Studio 9 и T-Architects.
Проекты варьируются от жилых домов и скейт-парков до частных домов и специально спроектированных площадок.
В ближайшие недели в результате голосования выбранные сооружения сначала попадут в шорт-лист, а затем будут выявлены победители. На этапе номинации каждый зарегистрированный пользователь платформы My ArchDaily будет иметь возможность выбрать один проект в каждой категории.
Этап голосования уже стартовал и продолжится до 9 февраля. Затем в финальный этап выйдут пять проектов в каждой категории. Голосование начнется 9 февраля и закончится 17 февраля. После этого будут выявлены победители.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский