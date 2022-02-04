https://sputnik-georgia.ru/20220204/sleduyuschey-zimoy-budet-khuzhe-pikin-ob-energeticheskom-krizise-v-evrope-264165445.html

Следующей зимой будет хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе

Следующей зимой будет хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе

Запад нафантазировал: во-первых, что Россия собирается напасть на Украину; во-вторых, что за это санкции будут, – а вот дальше они не придумали. Это мнение... 04.02.2022, Sputnik Грузия

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строительство газопровода "северный поток – 2"

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Сможет ли Запад протянуть вместо российского газопровода трубу из Северной Африки? И обойдутся ли европейцы без топлива из России? Сергей Пикин ответил на вопросы Sputnik на русском по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе. Венгрия, например, налаживает связи с Россией: договорилась о поставках топлива по цене ниже рыночной. Но далеко не все страны следуют ее примеру. А потому рискуют замерзнуть следующей зимой, если "Северный поток – 2" не запустят ни к лету, ни к осени.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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