https://sputnik-georgia.ru/20220204/sleduyuschey-zimoy-budet-khuzhe-pikin-ob-energeticheskom-krizise-v-evrope-264165445.html
Следующей зимой будет хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
Следующей зимой будет хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
Запад нафантазировал: во-первых, что Россия собирается напасть на Украину; во-вторых, что за это санкции будут, – а вот дальше они не придумали. Это мнение... 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T20:12+0400
2022-02-04T20:12+0400
2022-02-04T20:20+0400
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экспертное мнение
россия
газопровод
строительство газопровода "северный поток – 2"
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Сможет ли Запад протянуть вместо российского газопровода трубу из Северной Африки? И обойдутся ли европейцы без топлива из России? Сергей Пикин ответил на вопросы Sputnik на русском по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе. Венгрия, например, налаживает связи с Россией: договорилась о поставках топлива по цене ниже рыночной. Но далеко не все страны следуют ее примеру. А потому рискуют замерзнуть следующей зимой, если "Северный поток – 2" не запустят ни к лету, ни к осени.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газопровод, строительство газопровода "северный поток – 2", видео
Следующей зимой будет хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
20:12 04.02.2022 (обновлено: 20:20 04.02.2022) Подписаться на
Запад нафантазировал: во-первых, что Россия собирается напасть на Украину; во-вторых, что за это санкции будут, – а вот дальше они не придумали. Это мнение Сергея Пикина, директора Фонда энергетического развития
Сможет ли Запад протянуть вместо российского газопровода трубу из Северной Африки? И обойдутся ли европейцы без топлива из России? Сергей Пикин ответил на вопросы Sputnik на русском
по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе.
Венгрия, например, налаживает связи с Россией: договорилась о поставках топлива по цене ниже рыночной. Но далеко не все страны следуют ее примеру. А потому рискуют замерзнуть следующей зимой, если "Северный поток – 2" не запустят ни к лету, ни к осени.