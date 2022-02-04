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https://sputnik-georgia.ru/20220204/snegopad-sozdal-problemy-voditelyam-na-zapade-gruzii-264153032.html
Снегопад создал проблемы водителям на западе Грузии
Снегопад создал проблемы водителям на западе Грузии
На перевале Накерала запрещено движение прицепов и полуприцепов 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы водителям на автомагистрали внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе Грузии.Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, на перевале Накерала (39-62 км) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Движение для остальных видов транспорта свободно.По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег, в горных районах метель и опасность схода лавин, на море 4-5 балльный шторм.Перевал Накерала расположен на высоте более 1,2 тысячи метров над уровнем моря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, дороги

Снегопад создал проблемы водителям на западе Грузии

16:42 04.02.2022
© photo: Sputnik / StringerСнежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
Снежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На перевале Накерала запрещено движение прицепов и полуприцепов
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы водителям на автомагистрали внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе Грузии.
Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, на перевале Накерала (39-62 км) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Движение для остальных видов транспорта свободно.
По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег, в горных районах метель и опасность схода лавин, на море 4-5 балльный шторм.
Перевал Накерала расположен на высоте более 1,2 тысячи метров над уровнем моря.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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