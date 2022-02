https://sputnik-georgia.ru/20220204/sprodyussirovannyy-linchem-film-drugoy-ya-rezhissera-iz-gruzii-pokazhut-v-ssha-i-kanade-264141875.html

Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде

Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде

В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм" британец Джим Стерджесс 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T11:22+0400

2022-02-04T11:22+0400

2022-02-04T11:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

грузинский шоу-бизнес

гига агладзе

дэвид линч

культура

грузия

новости

сша

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264141435_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7c6e270d01c743f2248c32f52715a6a2.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Фильм "Другой я" ("Another me/The other me") режиссера Гиги Агладзе, продюсером которого выступил всемирно известный американский кинорежиссер, сценарист и художник Дэвид Линч, выходит на экраны в США и Канаде.Фильм, часть съемок которого проходила в Грузии, смогут увидеть в кинотеатрах США и Канады с 4 февраля.В центре сюжета – талантливый, но малоуспешный молодой архитектор. Мужчина узнает, что страдает редким недугом, в результате которого теряет зрение. Болезнь развивается стремительно. Но чем хуже видит герой, тем больше он узнает о себе и мире, в котором живет.В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм", известный британский актер Джим Стерджесс. Одну из ролей в кинофильме исполняет известная австралийская модель-трансгендер и актриса сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич.Режиссер картины Георгий (Гига) Агладзе является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

канада

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, гига агладзе, дэвид линч, культура, грузия, новости, сша, канада, джим стерджесс