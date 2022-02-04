https://sputnik-georgia.ru/20220204/sprodyussirovannyy-linchem-film-drugoy-ya-rezhissera-iz-gruzii-pokazhut-v-ssha-i-kanade-264141875.html
Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде
Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде
В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм" британец Джим Стерджесс 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T11:22+0400
2022-02-04T11:22+0400
2022-02-04T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Фильм "Другой я" ("Another me/The other me") режиссера Гиги Агладзе, продюсером которого выступил всемирно известный американский кинорежиссер, сценарист и художник Дэвид Линч, выходит на экраны в США и Канаде.Фильм, часть съемок которого проходила в Грузии, смогут увидеть в кинотеатрах США и Канады с 4 февраля.В центре сюжета – талантливый, но малоуспешный молодой архитектор. Мужчина узнает, что страдает редким недугом, в результате которого теряет зрение. Болезнь развивается стремительно. Но чем хуже видит герой, тем больше он узнает о себе и мире, в котором живет.В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм", известный британский актер Джим Стерджесс. Одну из ролей в кинофильме исполняет известная австралийская модель-трансгендер и актриса сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич.Режиссер картины Георгий (Гига) Агладзе является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, гига агладзе, дэвид линч, культура, грузия, новости, сша, канада, джим стерджесс
Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде
11:22 04.02.2022 (обновлено: 11:41 04.02.2022) Подписаться на
В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм" британец Джим Стерджесс
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Фильм "Другой я" ("Another me/The other me") режиссера Гиги Агладзе, продюсером которого выступил всемирно известный американский кинорежиссер, сценарист и художник Дэвид Линч, выходит на экраны в США и Канаде.
Фильм, часть съемок которого проходила в Грузии, смогут увидеть в кинотеатрах США и Канады с 4 февраля.
В центре сюжета – талантливый, но малоуспешный молодой архитектор. Мужчина узнает, что страдает редким недугом, в результате которого теряет зрение. Болезнь развивается стремительно. Но чем хуже видит герой, тем больше он узнает о себе и мире, в котором живет.
В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм", известный британский актер Джим Стерджесс. Одну из ролей в кинофильме исполняет известная австралийская модель-трансгендер и актриса сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич.
Режиссер картины Георгий (Гига) Агладзе является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии.
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