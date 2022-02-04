https://sputnik-georgia.ru/20220204/tsiskaridze-vyydet-na-stsenu-v-roli-vdovy-simony-v-teatre-novosibirska-264110384.html

Цискаридзе выйдет на сцену в роли вдовы Симоны в театре Новосибирска

Цискаридзе выйдет на сцену в роли вдовы Симоны в театре Новосибирска

Это станет одним из главных событий театрального сезона 2021-2022 года для оперного театра 04.02.2022, Sputnik Грузия

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николай цискаридзе

балет

россия

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Николай Цискаридзе в качестве приглашенной звезды выступит на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.Народный артист исполнит роль вдовы Симоны в балете "Тщетная предосторожность" на музыку Фердинанда Герольда. Это будет одним из главных событий театрального сезона 2021-2022 года для оперного театра.Балет "Тщетная предосторожность" создан в конце XVIII века и до сих пор исполняется на ведущих сценах мира. За почти три века своего существования постановка пережила немало изменений, отмечают в НОВАТе. "Бесхитростные проделки влюбленных Лизы и Колена, которые стремятся преодолеть чрезмерную заботу мадам Симоны, привлекали многих маститых хореографов России и Европы. В НОВАТе спектакль будет представлен в хореографической редакции сэра Фредерика Аштона на музыку Герольда – эта версия признана эталонной. В вечерних показах 11 и 12 февраля партию вдовы Симоны исполнит легендарный Николай Цискаридзе", – сообщают в театре.В партии Лизы предстанет ученица Цискаридзе, звезда мировой сцены Анжелина Воронцова, а роль ее возлюбленного Колена исполнит солист Михайловского театра Никита Четвериков.По информации СМИ, за два выступления Цискаридзе НОВАТ заплатит 1,2 миллиона рублей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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николай цискаридзе, балет, россия, культура, новости