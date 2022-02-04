https://sputnik-georgia.ru/20220204/u-menya-dostatochno-prichin-protasevich-obyasnil-pochemu-reshil-podat-isk-protiv-ryanair-264139000.html

У меня достаточно причин: Протасевич объяснил, почему решил подать иск против Ryanair

У меня достаточно причин: Протасевич объяснил, почему решил подать иск против Ryanair

Роман Протасевич объяснил, почему решил подать иск против ирландской авиакомпании Ryanair. Смотрите в видео кадры эксклюзивного интервью Sputnik Беларусь 04.02.2022, Sputnik Грузия

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Бывший главный редактор, признанного экстремистским в Беларуси Тelegram-канала Nexta также рассказал, какая мера пресечения действует против него в данный момент."Сейчас рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски. Но, пожалуй, подробнее об этом я расскажу позже", – сказал блогер.Протасевич уточнил, что находится под домашним арестом и сотрудничает с белорусским правозащитным центром.Напомним, что 23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами.

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