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У меня достаточно причин: Протасевич объяснил, почему решил подать иск против Ryanair
У меня достаточно причин: Протасевич объяснил, почему решил подать иск против Ryanair
Роман Протасевич объяснил, почему решил подать иск против ирландской авиакомпании Ryanair. Смотрите в видео кадры эксклюзивного интервью Sputnik Беларусь 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T10:02+0400
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Бывший главный редактор, признанного экстремистским в Беларуси Тelegram-канала Nexta также рассказал, какая мера пресечения действует против него в данный момент."Сейчас рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски. Но, пожалуй, подробнее об этом я расскажу позже", – сказал блогер.Протасевич уточнил, что находится под домашним арестом и сотрудничает с белорусским правозащитным центром.Напомним, что 23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами.
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У меня достаточно причин: Протасевич объяснил, почему решил подать иск против Ryanair
10:02 04.02.2022 (обновлено: 10:27 04.02.2022) Подписаться на
Роман Протасевич объяснил, почему решил подать иск против ирландской авиакомпании Ryanair. Смотрите в видео кадры эксклюзивного интервью Sputnik Беларусь
Бывший главный редактор, признанного экстремистским в Беларуси Тelegram-канала Nexta также рассказал, какая мера пресечения действует против него в данный момент.
"Сейчас рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски. Но, пожалуй, подробнее об этом я расскажу позже", – сказал блогер.
Протасевич уточнил, что находится под домашним арестом и сотрудничает с белорусским правозащитным центром.
Напомним, что 23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами.