https://sputnik-georgia.ru/20220204/uchenye-rasskazali-kak-garantirovanno-zarazitsya-omikronom-264150591.html
Ученые рассказали, как гарантированно заразиться "омикроном"
Ученые рассказали, как гарантированно заразиться "омикроном"
Ученые смоделировали вероятности на суперкомпьютере "Фугаку" и пришли к интересному выводу
2022-02-04T15:40+0400
2022-02-04T15:40+0400
2022-02-04T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Ученые из японского научно-исследовательского института RIKEN сообщили о гарантированных рисках заражения "омикроном" при отсутствии защитной маски во время контакта с больным, пишет РИА Новости. Эксперимент проходил так: ученые смоделировали вероятности на суперкомпьютере "Фугаку" и пришли к выводу, что инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску. То есть если вы будете в маске, шанс заразиться "омикроном" близок к нулю, тем более если разговор будет вестись на дистанции более метра.Мутацию "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Этот субвид несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, множество изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
советы врачей, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", наука, новости, общество, здоровье
Ученые рассказали, как гарантированно заразиться "омикроном"
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Исследователи смоделировали вероятности на суперкомпьютере "Фугаку" и пришли к интересному выводу
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Ученые из японского научно-исследовательского института RIKEN сообщили о гарантированных рисках заражения "омикроном" при отсутствии защитной маски во время контакта с больным, пишет РИА Новости
.
Как объясняют исследователи, риск инфицирования коронавирусом непосредственно от носителя штамма "омикрон" возрастает почти до 100-процентого максимума, если вы контактируете с инфицированным, не надевая маски.
Эксперимент проходил так: ученые смоделировали вероятности на суперкомпьютере "Фугаку" и пришли к выводу, что инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску.
То есть если вы будете в маске, шанс заразиться "омикроном" близок к нулю, тем более если разговор будет вестись на дистанции более метра.
Мутацию "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Этот субвид несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, множество изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.
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