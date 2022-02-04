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https://sputnik-georgia.ru/20220204/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-4-6-fevralya-v-stolitse-gruzii-264116286.html
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 4-6 февраля в столице Грузии?
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 4-6 февраля в столице Грузии?
Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… Например, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха... 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T12:01+0400
2022-02-04T12:01+0400
уикенд по-тбилисски
тбилиси
грузия
туризм
куда сходить в тбилиси в выходные
развлечения
культурная жизнь грузии
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Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходныеСовместить приятное с полезнымКогда: 5 февраля, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/483308190023182/?active_tab=discussionПриглашать вас на драм-терапию стало у нас красивой традицией. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Посмотреть на сочетание музыки и живописиКогда: 4 февраля, 20:30Где: ARTERIA (ул. Бараташвили, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/606944263735984/?active_tab=discussionА еще можно посетить импровизационный перформанс живописи. Звучит интересно, правда? Там художник выполняет свою работу под живую музыку, а именно – джаз. После перформанса начнется аукцион, который можно будет "посетить" и в онлайн-формате.Открыть мир пиваКогда: 5, 6 февраля, с 13:00Где: Ezo (ул. Г. Кикодзе, 16)Подробнее: https://www.facebook.com/events/280152264045510/?active_tab=discussionОрганизаторы мероприятия приглашают гостей попробовать разные виды пива, а его там будет много! Вы сможете не только испробовать пиво "на вкус и цвет", но и понаблюдать за тем, как повара готовят настоящие хинкали прямо перед вами.Устроить себе диско-вечерКогда: 4 февраля, 20:00Где: Botania (ул. Амаглеба, 30)Подробнее: https://www.facebook.com/events/317025413556175/?active_tab=discussionОтправьтесь в ресторан, чтобы попробовать вкусных блюд, коктейлей и, что самое главное, послушать диско. Это поможет вам отдохнуть и поймать волну расслабленности. Ритмы, полные энергии, до вас донесет диджей Keshelava.Сделать вкусный поп-итКогда: 5 февраля, 15:00Где: Tamashobana (ул. Г. Ахвледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4803324823130192/?active_tab=discussionПоп-ит известен всем детям и взрослым, но не многие знали, что "из него" можно сделать и сладкий перекус. Организаторы мероприятия предлагают посетить ворк-шоп детям, чтобы научиться готовить фирменные шоколад. Пальчики оближешь!Научиться расписывать керамикуКогда: 5 февраля, 13:00Где: Es Momenti (ул. Казбеги, 31а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/279359727457280/?active_tab=discussionМастер-класс по росписи керамики для детей и родителей пройдет в Тбилиси. На протяжении мероприятия вы распишете керамическую тарелку или вазу в компании других родителей, пока ребенок познакомится с росписью по керамике в группе детей с другим художником. Воркшоп для взрослых продлится 2 часа, для деток – 1 час. В свободное время дети проведут в игровой зоне под присмотром взрослого.Стать юным кулинаромКогда: 6 февраля, 16:00Где: Happy Kids Art Club (пр-т Важа Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/509083133835714/?active_tab=discussionПредлагаем детям научиться готовить настоящую итальянскую пиццу. На этом мастер-классе вы сможете узнать мельчайшие подробности приготовления наивкуснейшей пиццы. А в завершении дети накроют на стол и насладятся самостоятельно приготовленным блюдом.Пойти на йогуКогда: 6 февраля, 19:00Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1096358857793617/?active_tab=discussionПриглашаем на уникальную практику йоги под живые звуки космического хэндпана. Йога – это способ соединения тела и ума с высшим сознанием, а под волшебные звуки этот процесс будет еще более приятным и целительным! В течение 1,5 часа вы сможете делать дыхательные практики, чтобы насытить организм кислородом, познать свое тело, позаботиться о нем, наполниться энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в конце – практику глубокого расслабления и все это под музыку, которая проникнет в самые глубины вашей души и наполнит ее безусловной любовью!Зажечь на вечеринкеКогда: 4 февраля, 20:00Где: Salsa Sunrise Tbilisi (ул. Зандукели, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2782403338728184/?active_tab=discussionКто не прочь зажечь на сальса-вечеринке, все сюда! В этот вечер вы сможете станцевать все самые "горячие" танцы. Это отличный способ времяпрепровождения в конце рабочей недели, чтобы задать выходным правильное настроение.Что в театре?4 февраля в Грибоедовском театре – "Я - Николай Гумилев!"4 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"4 февраля в Свободном театре – "2030 - Нам нечего терять"4, 5 февраля в Театре киноактера Туманишвили – "Зеленая карта"5, 6 февраля в Грибоедовском театре – "Снежная королева"5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"5 февраля в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"6 февраля в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"6 февраля в театральном движении "Хараки" - Опус".В кино"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Мы - монстры 2" (комедия)"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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уикенд по-тбилисски, тбилиси, грузия, туризм, куда сходить в тбилиси в выходные, развлечения, культурная жизнь грузии

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 4-6 февраля в столице Грузии?

12:01 04.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров
Зеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… Например, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха, релакса, развлечений и полного отрыва
Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные

Совместить приятное с полезным

© photo: Tamashobana / FBДрамтерапия
Драмтерапия - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Драмтерапия
© photo: Tamashobana / FB
Когда: 5 февраля, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/483308190023182/?active_tab=discussion
Приглашать вас на драм-терапию стало у нас красивой традицией. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Посмотреть на сочетание музыки и живописи

© photo: Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкКраски
Краски - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Краски
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko
/
Перейти в фотобанк
Когда: 4 февраля, 20:30
Где: ARTERIA (ул. Бараташвили, 7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/606944263735984/?active_tab=discussion
А еще можно посетить импровизационный перформанс живописи. Звучит интересно, правда? Там художник выполняет свою работу под живую музыку, а именно – джаз. После перформанса начнется аукцион, который можно будет "посетить" и в онлайн-формате.

Открыть мир пива

© Pixabay / MabelAmberЛюбитель пива с бокалом напитка
Любитель пива с бокалом напитка - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Любитель пива с бокалом напитка
© Pixabay / MabelAmber
Когда: 5, 6 февраля, с 13:00
Где: Ezo (ул. Г. Кикодзе, 16)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/280152264045510/?active_tab=discussion
Организаторы мероприятия приглашают гостей попробовать разные виды пива, а его там будет много! Вы сможете не только испробовать пиво "на вкус и цвет", но и понаблюдать за тем, как повара готовят настоящие хинкали прямо перед вами.

Устроить себе диско-вечер

© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров
Зеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Зеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 4 февраля, 20:00
Где: Botania (ул. Амаглеба, 30)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/317025413556175/?active_tab=discussion
Отправьтесь в ресторан, чтобы попробовать вкусных блюд, коктейлей и, что самое главное, послушать диско. Это поможет вам отдохнуть и поймать волну расслабленности. Ритмы, полные энергии, до вас донесет диджей Keshelava.

Сделать вкусный поп-ит

© Sputnik / Olga KiknavelidzeИгрушка поп ит
Игрушка поп ит - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Игрушка поп ит
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Когда: 5 февраля, 15:00
Где: Tamashobana (ул. Г. Ахвледиани, 13)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4803324823130192/?active_tab=discussion
Поп-ит известен всем детям и взрослым, но не многие знали, что "из него" можно сделать и сладкий перекус. Организаторы мероприятия предлагают посетить ворк-шоп детям, чтобы научиться готовить фирменные шоколад. Пальчики оближешь!

Научиться расписывать керамику

© Facebook / Es MomentiРоспись керамики
Роспись керамики - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Роспись керамики
© Facebook / Es Momenti
Когда: 5 февраля, 13:00
Где: Es Momenti (ул. Казбеги, 31а)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/279359727457280/?active_tab=discussion
Мастер-класс по росписи керамики для детей и родителей пройдет в Тбилиси. На протяжении мероприятия вы распишете керамическую тарелку или вазу в компании других родителей, пока ребенок познакомится с росписью по керамике в группе детей с другим художником. Воркшоп для взрослых продлится 2 часа, для деток 1 час. В свободное время дети проведут в игровой зоне под присмотром взрослого.

Стать юным кулинаром

© Pixabay / Flickr / FabianПицца
Пицца - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Пицца
© Pixabay / Flickr / Fabian
Когда: 6 февраля, 16:00
Где: Happy Kids Art Club (пр-т Важа Пшавела, 49)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/509083133835714/?active_tab=discussion
Предлагаем детям научиться готовить настоящую итальянскую пиццу. На этом мастер-классе вы сможете узнать мельчайшие подробности приготовления наивкуснейшей пиццы. А в завершении дети накроют на стол и насладятся самостоятельно приготовленным блюдом.

Пойти на йогу

CC0 / Pixabay / Йога
Йога - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Йога
CC0 / Pixabay /
Когда: 6 февраля, 19:00
Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1096358857793617/?active_tab=discussion
Приглашаем на уникальную практику йоги под живые звуки космического хэндпана. Йога – это способ соединения тела и ума с высшим сознанием, а под волшебные звуки этот процесс будет еще более приятным и целительным! В течение 1,5 часа вы сможете делать дыхательные практики, чтобы насытить организм кислородом, познать свое тело, позаботиться о нем, наполниться энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в конце практику глубокого расслабления и все это под музыку, которая проникнет в самые глубины вашей души и наполнит ее безусловной любовью!

Зажечь на вечеринке

© AP Photo / Alberto PezzaliДискотека в одном из в баров Лондона после снятия коронавирусных ограничений
Дискотека в одном из в баров Лондона после снятия коронавирусных ограничений - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Дискотека в одном из в баров Лондона после снятия коронавирусных ограничений
© AP Photo / Alberto Pezzali
Когда: 4 февраля, 20:00
Где: Salsa Sunrise Tbilisi (ул. Зандукели, 7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/2782403338728184/?active_tab=discussion
Кто не прочь зажечь на сальса-вечеринке, все сюда! В этот вечер вы сможете станцевать все самые "горячие" танцы. Это отличный способ времяпрепровождения в конце рабочей недели, чтобы задать выходным правильное настроение.

Что в театре?

4 февраля в Грибоедовском театре – "Я - Николай Гумилев!"
4 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"
4 февраля в Свободном театре – "2030 - Нам нечего терять"
4, 5 февраля в Театре киноактера Туманишвили – "Зеленая карта"
© Sputnik / Alexander Imedashvili"Свободный театр" (Liberty Theatre)
Свободный театр (Liberty Theatre) - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
"Свободный театр" (Liberty Theatre)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
5, 6 февраля в Грибоедовском театре – "Снежная королева"
5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"
5 февраля в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"
5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2022
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
6 февраля в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"
6 февраля в театральном движении "Хараки" - Опус".

В кино

"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)
"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)
"Параллельные матери" (драма)
"Все прошло хорошо" (драма)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив)
"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер).

Мультфильмы:

"Мы - монстры 2" (комедия)
"Энканто" (фентези, мюзикл)
"Зверополис 2" (комедия, приключения).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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