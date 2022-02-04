https://sputnik-georgia.ru/20220204/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-4-6-fevralya-v-stolitse-gruzii-264116286.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 4-6 февраля в столице Грузии?

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 4-6 февраля в столице Грузии?

Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… Например, о том, что сегодня любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха... 04.02.2022, Sputnik Грузия

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Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходныеСовместить приятное с полезнымКогда: 5 февраля, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/483308190023182/?active_tab=discussionПриглашать вас на драм-терапию стало у нас красивой традицией. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Посмотреть на сочетание музыки и живописиКогда: 4 февраля, 20:30Где: ARTERIA (ул. Бараташвили, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/606944263735984/?active_tab=discussionА еще можно посетить импровизационный перформанс живописи. Звучит интересно, правда? Там художник выполняет свою работу под живую музыку, а именно – джаз. После перформанса начнется аукцион, который можно будет "посетить" и в онлайн-формате.Открыть мир пиваКогда: 5, 6 февраля, с 13:00Где: Ezo (ул. Г. Кикодзе, 16)Подробнее: https://www.facebook.com/events/280152264045510/?active_tab=discussionОрганизаторы мероприятия приглашают гостей попробовать разные виды пива, а его там будет много! Вы сможете не только испробовать пиво "на вкус и цвет", но и понаблюдать за тем, как повара готовят настоящие хинкали прямо перед вами.Устроить себе диско-вечерКогда: 4 февраля, 20:00Где: Botania (ул. Амаглеба, 30)Подробнее: https://www.facebook.com/events/317025413556175/?active_tab=discussionОтправьтесь в ресторан, чтобы попробовать вкусных блюд, коктейлей и, что самое главное, послушать диско. Это поможет вам отдохнуть и поймать волну расслабленности. Ритмы, полные энергии, до вас донесет диджей Keshelava.Сделать вкусный поп-итКогда: 5 февраля, 15:00Где: Tamashobana (ул. Г. Ахвледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4803324823130192/?active_tab=discussionПоп-ит известен всем детям и взрослым, но не многие знали, что "из него" можно сделать и сладкий перекус. Организаторы мероприятия предлагают посетить ворк-шоп детям, чтобы научиться готовить фирменные шоколад. Пальчики оближешь!Научиться расписывать керамикуКогда: 5 февраля, 13:00Где: Es Momenti (ул. Казбеги, 31а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/279359727457280/?active_tab=discussionМастер-класс по росписи керамики для детей и родителей пройдет в Тбилиси. На протяжении мероприятия вы распишете керамическую тарелку или вазу в компании других родителей, пока ребенок познакомится с росписью по керамике в группе детей с другим художником. Воркшоп для взрослых продлится 2 часа, для деток – 1 час. В свободное время дети проведут в игровой зоне под присмотром взрослого.Стать юным кулинаромКогда: 6 февраля, 16:00Где: Happy Kids Art Club (пр-т Важа Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/509083133835714/?active_tab=discussionПредлагаем детям научиться готовить настоящую итальянскую пиццу. На этом мастер-классе вы сможете узнать мельчайшие подробности приготовления наивкуснейшей пиццы. А в завершении дети накроют на стол и насладятся самостоятельно приготовленным блюдом.Пойти на йогуКогда: 6 февраля, 19:00Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1096358857793617/?active_tab=discussionПриглашаем на уникальную практику йоги под живые звуки космического хэндпана. Йога – это способ соединения тела и ума с высшим сознанием, а под волшебные звуки этот процесс будет еще более приятным и целительным! В течение 1,5 часа вы сможете делать дыхательные практики, чтобы насытить организм кислородом, познать свое тело, позаботиться о нем, наполниться энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в конце – практику глубокого расслабления и все это под музыку, которая проникнет в самые глубины вашей души и наполнит ее безусловной любовью!Зажечь на вечеринкеКогда: 4 февраля, 20:00Где: Salsa Sunrise Tbilisi (ул. Зандукели, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2782403338728184/?active_tab=discussionКто не прочь зажечь на сальса-вечеринке, все сюда! В этот вечер вы сможете станцевать все самые "горячие" танцы. Это отличный способ времяпрепровождения в конце рабочей недели, чтобы задать выходным правильное настроение.Что в театре?4 февраля в Грибоедовском театре – "Я - Николай Гумилев!"4 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Суматоха из ничего"4 февраля в Свободном театре – "2030 - Нам нечего терять"4, 5 февраля в Театре киноактера Туманишвили – "Зеленая карта"5, 6 февраля в Грибоедовском театре – "Снежная королева"5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"5 февраля в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"5 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"6 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"6 февраля в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"6 февраля в театральном движении "Хараки" - Опус".В кино"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Мы - монстры 2" (комедия)"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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