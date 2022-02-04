https://sputnik-georgia.ru/20220204/ukhudshenie-pogody-skazalos-na-peredvizhenii-avtotransporta-na-zapade-gruzii-264170847.html

Ухудшение погоды сказалось на передвижении автотранспорта на западе Грузии

Ухудшение погоды сказалось на передвижении автотранспорта на западе Грузии

По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T23:58+0400

2022-02-04T23:58+0400

2022-02-05T00:01+0400

грузия

погода

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департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены на 1-52 км дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации пресс-службы ведомства, на участке запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег, в горных районах метель и опасность схода лавин, на море 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии