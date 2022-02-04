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Ухудшение погоды сказалось на передвижении автотранспорта на западе Грузии
Ухудшение погоды сказалось на передвижении автотранспорта на западе Грузии
По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T23:58+0400
2022-02-04T23:58+0400
2022-02-05T00:01+0400
грузия
погода
новости
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены на 1-52 км дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации пресс-службы ведомства, на участке запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег, в горных районах метель и опасность схода лавин, на море 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ухудшение погоды сказалось на передвижении автотранспорта на западе Грузии
23:58 04.02.2022 (обновлено: 00:01 05.02.2022) Подписаться на
По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада ограничения введены на 1-52 км дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщает департамент автомобильных дорог.
По информации пресс-службы ведомства, на участке запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.
На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.
Интенсивный снегопад создал проблемы водителям и на автомагистрали внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе Грузии. На перевале Накерала (39-62 км) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Движение для остальных видов транспорта свободно, говорится в сообщении
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По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 февраля на всей территории Грузии погода ухудшится - ожидается сильный ветер, дождь, местами снег, в горных районах метель и опасность схода лавин, на море 4-5 балльный шторм.
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